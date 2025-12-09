A preparar el paraguas: a qué hora llueve este martes 9 de diciembre, según el Servicio Meteorológico Nacional

Las previsiones del pronóstico apuntaron que se darán precipitaciones en distintos momentos de la jornada. Todos los detalles, en la nota.

Lluvias; tormentas; ráfagas de viento. Foto: NA (Juan Vargas)

La semana en Buenos Aires promete diversas lluvias, según había adelantado días atrás el pronóstico del tiempo. En este marco, se conocieron más detalles de las precipitaciones que llegan este martes 9 de diciembre al AMBA, como el horario en que se darán estos fenómenos.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, llega un martes 9 con mucha presencia del agua en el Área Metropolitana de Buenos Aires, por lo que será necesario salir con paraguas tras el fin de semana largo.

A qué hora llueve en Buenos Aires este martes 9 de diciembre

En detalle, el SMN indicó que se esperan chaparrones desde la mañana, que se extenderán también a la tarde. Estas precipitaciones llegan con una probabilidad del 70%, por lo que pueden ser intensos en algunos momentos de la jornada.

Como si fuera poco, este martes 9 se darán importantes ráfagas de viento, que pueden alcanzar los 50 kilómetros por hora hasta la noche.

A qué hora llueve en Buenos Aires. Foto: smn

Cabe mencionar que las lluvias se marcharían en las últimas horas del día en Buenos Aires, ya que se espera un cielo parcialmente nublado, ya sin probabilidades de agua.

Cómo sigue el clima en Buenos Aires

El pronóstico del clima para la segunda semana de diciembre de 2025. Foto: SMN.