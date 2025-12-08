Lluvias en el AMBA: qué día de la semana vuelven los chaparrones y cómo estará la temperatura, según el SMN

El organismo climático anticipó que la jornada más inestable será el martes, mientras que el clima estará inestable y templado durante los primeros días. Conocé todos los detalles dentro de la nota.

Lluvias en el AMBA.

Desde el sábado a la tarde, el cielo se encuentra cubierto y parece inminente la llegada de las lluvias al AMBA. En este marco, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó que el día más inestable de la semana será el martes, más precisamente a la tarde, con hasta 40% de probabilidades de chaparrones.

El martes 9 de diciembre será el día más inestable de la semana. Foto: Unsplash.

Entre el miércoles y jueves se muestra cierta inestabilidad, similar al fin de semana, que presenta al menos un 10% de posibilidades de lluvias. La temperatura se mantendrá templada los primeros días de la semana, pero aumentará progresivamente.

El pronóstico del clima en AMBA para la segunda semana de diciembre

El pronóstico del clima para la segunda semana de diciembre de 2025. Foto: SMN.

Lunes 8 de diciembre : el día presenta cielo mayormente nublado a cubierto, con temperaturas que variará entre una mínima de 18°C y una máxima de 26°C. La probabilidad de precipitación es nula en toda la jornada. El viento soplará entre 23 y 31 km/h, con ráfagas importantes de 42 a 50 km/h durante la tarde y la noche.

Martes 9 de diciembre : se espera cielo parcialmente nublado a cubierto. Las temperaturas irán desde los 20°C de mínima hasta los 26°C de máxima. Hay probabilidades de precipitaciones entre el 10% y el 40% durante la tarde. El viento será sostenido, de 23 a 31 km/h, y hasta puede haber ráfagas de 42 a 50 km/h a lo largo de todo el día.

Miércoles 10 de diciembre : el cielo estará nublado a parcialmente nublado. La temperatura máxima subirá a 28°C, en contraste con una mínima de 19°C. La probabilidad de lluvia será muy baja, puesto que llegará hasta el 10%. El viento estará más suave, entre 13 y 22 km/h y sin ráfagas fuertes.

Jueves 11 de diciembre : el cielo se encontrará parcialmente nublado a lo largo de la jornada. La máxima ascenderá a 31°C y la mínima rondará los 20°C. La probabilidad de precipitación es baja para la tarde y la noche. Los vientos serán leves por la mañana (entre 7 y 12 km/h) y moderados el resto del día (entre 13 y 22 km/h).

Viernes 12 de diciembre : será un día caluroso con cielo mayormente soleado o algo nublado. Se prevé la máxima más alta de la semana, puesto que alcanzará los 33°C, mientras que la mínima será de 20°C. No se esperan lluvias y el viento se mantendrá moderado, oscilando entre 13 y 22 km/h.

Sábado 13 de diciembre : el fin de semana continuará con temperaturas altas y cielo algo nublado. La máxima será de 32°C y la mínima de 22°C. La probabilidad de lluvia es baja hasta un 10% y el viento estará en el rango de 13 a 22 km/h.

Domingo 14 de diciembre: se espera cielo parcialmente nublado con temperaturas elevadas, puesto que presentará una máxima de 32°C y una mínima de 22°C. Presentará probabilidades de precipitaciones bajas, hasta el 10%. El viento aumentará ligeramente su intensidad a 23-31 km/h.

Las recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas