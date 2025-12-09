Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este martes 9 de diciembre de 2025

Pronóstico Diario

Pronóstico del tiempo para esta mañana en Ciudad De Buenos Aires

Este martes en Ciudad De Buenos Aires, el clima se presenta con un día parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 8.6°C, mientras que se prevé que las máximas alcancen los 16°C. Los vientos soplarán con una media de hasta 8 km/h, brindando una ligera frescura al ambiente. Además, la humedad será uno de los factores predominantes, alcanzando un máximo del 78%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

En la tarde y noche, aún se esperan nubes dispersas permitiendo ocasionales claros. Las temperaturas seguirán siendo moderadas oscilando entre los mismos valores que durante la mañana. La velocidad del viento se intensifica un poco, con rachas que podrían alcanzar hasta 12 km/h, mientras que la humedad presentará ligeras variaciones.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Ciudad De Buenos Aires

Es recomendable llevar abrigo liviano durante las salidas, y permanecer atento a los cambios repentinos del clima. Un paraguas podría ser útil ya que aunque no se espera lluvia, los cielos parcialmente nublados podrían sorprender con alguna llovizna.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 9 de diciembre de 2025

El sol tendrá su salida a las 07:57 de la mañana iluminando la capital, y se pondrá a las 17:50, dejando un bello anochecer para disfrutar. Aprovecha estos momentos para actividades al aire libre.