Semana corta con agua: hasta qué hora llueve en Buenos Aires este martes 9 de diciembre, según el pronóstico
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) apuntaron que se darán precipitaciones en distintos momentos de la jornada. Todos los detalles, en la nota.
La semana corta en Buenos Aires tiene distintas lluvias, según lo mencionado por el pronóstico del tiempo. Este martes 9 de diciembre comenzó con agua en el AMBA, que permanecerá durante varias horas, por lo que puede que haya que salir a la calle con paraguas.
Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, este martes 9 se dan chaparrones en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Además, detallaron el momento en que culminarán las precipitaciones.
Hasta qué hora llueve en Buenos Aires este martes 9 de diciembre
En detalle, el SMN indicó que se esperan chaparrones desde la mañana, que se extenderán también a la tarde. Estas precipitaciones llegan con una probabilidad del 70%, por lo que pueden ser intensos en algunos momentos de la jornada.
Como si fuera poco, este martes 9 se darán importantes ráfagas de viento, que pueden alcanzar los 50 kilómetros por hora hasta la noche.
Cabe mencionar que las lluvias finalizan en las últimas horas del día en Buenos Aires, ya que se espera un cielo parcialmente nublado por la noche, ya sin probabilidades de agua.
Cómo sigue el clima en Buenos Aires
- Miércoles 10 de diciembre: el cielo estará mayormente nublado. La temperatura máxima subirá a 28°C, en contraste con una mínima de 19°C. La probabilidad de lluvia será muy baja, puesto que llegará hasta el 10%. El viento estará más suave, entre 13 y 22 km/h y sin ráfagas fuertes.
- Jueves 11 de diciembre: el cielo se encontrará entre parcialmente y mayormente nublado a lo largo de la jornada. La máxima ascenderá a 31°C y la mínima rondará los 20°C. La probabilidad de precipitación es baja para la tarde y la noche. Los vientos serán leves por la mañana (entre 7 y 12 km/h) y moderados el resto del día (entre 13 y 22 km/h).
- Viernes 12 de diciembre: será un día caluroso con un cielo ligeramente nublado a algo nublado. Se prevé la máxima más alta de la semana, puesto que alcanzará los 33°C, mientras que la mínima será de 21°C. No se esperan lluvias y el viento se mantendrá moderado, oscilando entre 13 y 22 km/h.
- Sábado 13 de diciembre: el fin de semana continuará con temperaturas altas y cielo parcialmente nublado. La máxima será de 32°C y la mínima de 22°C. La probabilidad de lluvia es baja hasta un 10% y el viento estará en el rango de 13 a 22 km/h.
- Domingo 14 de diciembre: se espera cielo mayormente nublado con temperaturas elevadas, puesto que presentará una máxima de 27°C y una mínima de 19°C. Presentará probabilidades de precipitaciones bajas, hasta el 10%. El viento aumentará ligeramente su intensidad a 23-31 km/h.