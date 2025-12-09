Semana corta con agua: hasta qué hora llueve en Buenos Aires este martes 9 de diciembre, según el pronóstico

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) apuntaron que se darán precipitaciones en distintos momentos de la jornada. Todos los detalles, en la nota.

Lluvia. Foto: Freepik

La semana corta en Buenos Aires tiene distintas lluvias, según lo mencionado por el pronóstico del tiempo. Este martes 9 de diciembre comenzó con agua en el AMBA, que permanecerá durante varias horas, por lo que puede que haya que salir a la calle con paraguas.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, este martes 9 se dan chaparrones en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Además, detallaron el momento en que culminarán las precipitaciones.

Lluvias y tormentas en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: NA (Daniel Vides)

Hasta qué hora llueve en Buenos Aires este martes 9 de diciembre

En detalle, el SMN indicó que se esperan chaparrones desde la mañana, que se extenderán también a la tarde. Estas precipitaciones llegan con una probabilidad del 70%, por lo que pueden ser intensos en algunos momentos de la jornada.

Como si fuera poco, este martes 9 se darán importantes ráfagas de viento, que pueden alcanzar los 50 kilómetros por hora hasta la noche.

A qué hora llueve en Buenos Aires. Foto: smn

Cabe mencionar que las lluvias finalizan en las últimas horas del día en Buenos Aires, ya que se espera un cielo parcialmente nublado por la noche, ya sin probabilidades de agua.

Cómo sigue el clima en Buenos Aires

El pronóstico del clima para la segunda semana de diciembre de 2025. Foto: SMN.