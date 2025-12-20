Más tormentas: hasta qué hora llueve en Buenos Aires este sábado 20 de diciembre, según el pronóstico

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó sobre cómo seguirá el clima en las próximas horas.

Lluvia en Buenos Aires. Foto: Télam.

Las tormentas son protagonistas del fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Este sábado 20 de diciembre parece pasado por agua, aunque hay novedades sobre el momento en que se detendrá la lluvia en el territorio porteño.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, las lluvias que llegaron a Buenos Aires durante la madrugada seguirán por poco tiempo, por lo que puede haber mejoras en las condiciones para lo que resta del fin de semana.

Lluvia en Buenos Aires Foto: Noticias Argentinas NA

Hasta qué hora llueve este sábado 20 de diciembre

En detalle, el pronóstico advierte que se esperan chaparrones para la tarde del sábado 20, en lo que será la despedida del agua, al menos por el momento. Las probabilidades están en 70%, por lo que todo indica que pueden golpear con algo de fuerza.

Hasta cuándo llueve el sábado 20 de diciembre en Buenos Aires. Foto: SMN

Las condiciones mejoran desde la noche, donde se espera un cielo mayormente nublado para las últimas horas del día. Además, desaparecieron las ráfagas de viento que se esperaban hasta las últimas horas, que dijeron presente desde la madrugada en Buenos Aires.

Vuelven las lluvias antes de lo esperado

Cabe mencionar que hay una nueva chance de tormentas, aunque durante el domingo 21 de diciembre. Según lo mencionado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se darán más lluvias, aunque leves.

En detalle, se informó que durante la madrugada se esperan tormentas aisladas, con una probabilidad del 40%. De todos modos, no se extenderá por el resto del día: está pronosticado un cielo entre nublado y mayormente nublado para el resto del fin de semana.

Se esperan nuevas tormentas el domingo 21 de diciembre. Foto: SMN

Con respecto a las temperaturas, no habrá grandes cambios sobre lo anunciado previamente: la mínima estará en 23° y la máxima en 29° durante este domingo 21 de diciembre.

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ante tormentas