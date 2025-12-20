Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este sábado 20 de diciembre de 2025

El clima en la mañana de Buenos Aires

Hoy en Buenos Aires, la mañana comenzará con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas serán de 5.6°C, lo que significa que habrá que abrigarse un poco a primera hora. Las máximas oscilarán alrededor de los 15.7°C, haciéndolo un día agradable para salir a caminar o disfrutar al aire libre. Los vientos soplarán a 10 km/h, brindando una ligera brisa que no debería interferir con ninguna actividad planeada.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Por la tarde, el clima continuará siendo parcialmente nuboso, manteniendo temperaturas agradables que alcanzarán los 15.7°C. Los vientos aumentarán ligeramente, alcanzando velocidades de hasta 21 km/h, por lo que es recomendable tener precaución si se planean actividades al aire libre. Al caer la tarde y durante la noche, las temperaturas empezarán a descender nuevamente, con una humedad que variará alrededor del 92%. Aunque no se esperan lluvias, es posible que algunas zonas sientan un poco de frescura.

El amanecer hoy está programado para las 08:05, mientras que la puesta del sol ocurrirá a las 17:06. Estos datos son perfectos para planificar escapadas al aire libre o simplemente disfrutar de un amanecer desde la comodidad de tu hogar.