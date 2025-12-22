Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este lunes 22 de diciembre de 2025

El Clima Hoy

La mañana en Buenos Aires comienza con un cielo despejado y temperaturas que rondarán los 6.8°C. El viento soplará con una velocidad máxima de 21 km/h, haciendo que la sensación térmica sea ligeramente más fresca. Es importante mantenerse abrigado en estas primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

A medida que avance la tarde, el clima se tornará parcialmente nuboso. Las temperaturas máximas alcanzarán los 15.7°C, con una probabilidad nula de precipitaciones durante el transcurso del día. La humedad máxima será del 92%, lo que sugiere un ambiente considerablemente húmedo. No se esperan lluvias, lo que hace propicio salir a realizar actividades al aire libre.