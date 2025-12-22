Pronóstico del tiempo para Chubut hoy: cómo estará el clima este lunes 22 de diciembre de 2025

En Chubut, el clima para este lunes 22 de diciembre de 2025, comenzará con un cielo despejado durante la mañana. Las temperaturas mínimas serán de 7.3°C y se irán elevando progresivamente hasta alcanzar un máximo de 14.7°C. La humedad relativa se ubicará alrededor del 79%. Los vientos serán suaves, con una velocidad que alcanzará los 19 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

Durante la tarde y noche, el clima se mantendrá estable con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas se mantendrán en el rango nocturno con mínimos de alrededor de 7.3°C. Los vientos continuarán presentes, alcanzando ráfagas de hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación térmica ligeramente más baja.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 22 de diciembre de 2025

Para aquellos interesados en observaciones astronómicas, el sol hará su entrada en el cielo a las 8:49 de la mañana y se despedirá a las 17:51, ofreciendo así un día con 9 horas y 2 minutos de luz diurna. Será una oportunidad perfecta para disfrutar de actividades al aire libre en Chubut.