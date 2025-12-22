Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este lunes 22 de diciembre de 2025

Estado del clima

Condiciones climáticas de la mañana

Durante la mañana, en Jujuy, el clima estará parcialmente nuboso con temperaturas mínimas rondando los 4.2°C. Este clima será complementado con vientos que alcanzarán velocidades de hasta 10 km/h, lo cual puede hacer que la sensación térmica sea un poco más baja. La humedad relativa en el ambiente se mantendrá elevada, cerca del 85%, por lo que se recomienda a las personas con problemas respiratorios tomar precauciones.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Hacia la tarde, la temperatura aumentará alcanzando un máximo de 18.4°C. Se prevé que el cielo continúe mayormente nublado, lo que podría aportar un ambiente fresco. Los vientos podrían intensificarse ligeramente con ráfagas de hasta 13 km/h. A medida que avance la tarde hacia la noche, el cielo seguirá igual de nublado, y la temperatura comenzará a descender nuevamente. No se esperan precipitaciones durante el transcurso del día, pero la humedad se mantendrá alrededor del 85%, como en la mañana.