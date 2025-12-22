Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este lunes 22 de diciembre de 2025

Estado del clima

Canal 26
Por Canal 26
lunes, 22 de diciembre de 2025, 06:02

Condiciones climáticas de la mañana

Durante la mañana, en Jujuy, el clima estará parcialmente nuboso con temperaturas mínimas rondando los 4.2°C. Este clima será complementado con vientos que alcanzarán velocidades de hasta 10 km/h, lo cual puede hacer que la sensación térmica sea un poco más baja. La humedad relativa en el ambiente se mantendrá elevada, cerca del 85%, por lo que se recomienda a las personas con problemas respiratorios tomar precauciones.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Hacia la tarde, la temperatura aumentará alcanzando un máximo de 18.4°C. Se prevé que el cielo continúe mayormente nublado, lo que podría aportar un ambiente fresco. Los vientos podrían intensificarse ligeramente con ráfagas de hasta 13 km/h. A medida que avance la tarde hacia la noche, el cielo seguirá igual de nublado, y la temperatura comenzará a descender nuevamente. No se esperan precipitaciones durante el transcurso del día, pero la humedad se mantendrá alrededor del 85%, como en la mañana.