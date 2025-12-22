Pronóstico del tiempo para La Rioja hoy: cómo estará el clima este lunes 22 de diciembre de 2025

Clima diario

Canal 26
Por Canal 26
lunes, 22 de diciembre de 2025, 06:02

Clima en La Rioja para la mañana

Hoy en La Rioja, el día comenzará con un cielo débilmente nublado, manteniendo una temperatura mínima de 6°C. Se anticipan condiciones climáticas agradables durante la mañana, aunque la probabilidad de lluvias es baja. Los vientos soplarán a una velocidad promedio de 10 km/h, lo que hará que el ambiente sea más fresco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

En la tarde y noche, las temperaturas en La Rioja subirán, alcanzando un máximo de 21.1°C. El cielo permanecerá mayormente nuboso, sin ninguna alerta de precipitaciones significativas. Los vientos llegarán a registrar ráfagas con mayor intensidad, de hasta 13 km/h, algo a considerar si se planea pasar tiempo al aire libre.

También podría interesarte
Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este lunes 22 de diciembre de 2025

Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este lunes 22 de diciembre de 2025

Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este lunes 22 de diciembre de 2025

Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este lunes 22 de diciembre de 2025

Observaciones astronómicas

Las observaciones astronómicas indican que el amanecer ocurrirá a las 7:47, mientras que el atardecer será a las 18:35. Estos datos son esenciales para quienes quieran disfrutar de las salidas y puestas del sol en La Rioja.

Recomendamos a los habitantes de La Rioja aprovechar el día con las debidas precauciones ante los vientos más fuertes por la tarde.