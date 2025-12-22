Pronóstico del tiempo para La Rioja hoy: cómo estará el clima este lunes 22 de diciembre de 2025

Clima diario

Clima en La Rioja para la mañana

Hoy en La Rioja, el día comenzará con un cielo débilmente nublado, manteniendo una temperatura mínima de 6°C. Se anticipan condiciones climáticas agradables durante la mañana, aunque la probabilidad de lluvias es baja. Los vientos soplarán a una velocidad promedio de 10 km/h, lo que hará que el ambiente sea más fresco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

En la tarde y noche, las temperaturas en La Rioja subirán, alcanzando un máximo de 21.1°C. El cielo permanecerá mayormente nuboso, sin ninguna alerta de precipitaciones significativas. Los vientos llegarán a registrar ráfagas con mayor intensidad, de hasta 13 km/h, algo a considerar si se planea pasar tiempo al aire libre.

Observaciones astronómicas

Las observaciones astronómicas indican que el amanecer ocurrirá a las 7:47, mientras que el atardecer será a las 18:35. Estos datos son esenciales para quienes quieran disfrutar de las salidas y puestas del sol en La Rioja.

Recomendamos a los habitantes de La Rioja aprovechar el día con las debidas precauciones ante los vientos más fuertes por la tarde.