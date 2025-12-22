Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este lunes 22 de diciembre de 2025

Meteorología local

Clima en la mañana

Este lunes 22 de diciembre de 2025, en Mendoza, el día comienza con un clima parcialmente nuboso y temperaturas agradables que rondarán los 6.6°C. Aunque la probabilidad de precipitación es baja al inicio del día, es importante tener en cuenta que los vientos llegarán hasta los 11 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Para la tarde, las temperaturas máximas alcanzarán los 17.5°C. El cielo continuará parcialmente nublado, sin probabilidades de lluvia, permitiendo que se pueda disfrutar al aire libre. Los vientos aumentarán en velocidad, llegando a ráfagas de hasta 13 km/h, así que se recomienda tomar precauciones si se planean actividades al aire libre. Durante la noche, la situación se mantendrá similar, con el viento disminuyendo ligeramente y el clima volviéndose más fresco.

Observaciones astronómicas

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 22 de diciembre de 2025. El amanecer ocurrirá a las 6:34 AM, mientras que el sol se pondrá a las 8:35 PM, brindando un largo ciclo diurno para disfrutar de las actividades diarias.