Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este lunes 22 de diciembre de 2025

Meteorología local

Canal 26
Por Canal 26
lunes, 22 de diciembre de 2025, 06:02

Clima en la mañana

Este lunes 22 de diciembre de 2025, en Mendoza, el día comienza con un clima parcialmente nuboso y temperaturas agradables que rondarán los 6.6°C. Aunque la probabilidad de precipitación es baja al inicio del día, es importante tener en cuenta que los vientos llegarán hasta los 11 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Para la tarde, las temperaturas máximas alcanzarán los 17.5°C. El cielo continuará parcialmente nublado, sin probabilidades de lluvia, permitiendo que se pueda disfrutar al aire libre. Los vientos aumentarán en velocidad, llegando a ráfagas de hasta 13 km/h, así que se recomienda tomar precauciones si se planean actividades al aire libre. Durante la noche, la situación se mantendrá similar, con el viento disminuyendo ligeramente y el clima volviéndose más fresco.

También podría interesarte
Cena de Navidad: tips para prevenir la resaca y cómo contrarrestar los excesos de comida en los festejos de fin de año

Cena de Navidad: tips para prevenir la resaca y cómo contrarrestar los excesos de comida en los festejos de fin de año

¿Vuelven las lluvias a la Ciudad de Buenos Aires?: cómo estará el clima este domingo 21 de diciembre

¿Vuelven las lluvias a la Ciudad de Buenos Aires?: cómo estará el clima este domingo 21 de diciembre

Observaciones astronómicas

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 22 de diciembre de 2025. El amanecer ocurrirá a las 6:34 AM, mientras que el sol se pondrá a las 8:35 PM, brindando un largo ciclo diurno para disfrutar de las actividades diarias.