Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este lunes 22 de diciembre de 2025

Clima del día

Pronóstico del tiempo para hoy en Río Negro

En Río Negro, el clima de este lunes 22 de diciembre de 2025 será mayormente parcialmente nuboso con temperaturas mínimas hasta 6.8°C. Durante la mañana, se espera que el termómetro alcance un máximo de 17.1°C. La velocidad del viento promedio será de 22 km/h, lo que agrega una leve brisa a la mañana. La humedad se mantendrá en un nivel aceptable, alrededor del 45%

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

A lo largo de la tarde y hacia la noche, las condiciones del tiempo continuarán con cielos parcialmente cubiertos y sin precipitaciones significativas. La temperatura se moderará, oscilando entre unos muy agradables 17°C y bajando ligeramente por la noche. Se aconseja mantener los paraguas en casa ya que la probabilidad de precipitaciones es mínima. Disfrute de una noche tranquila en familia, aprovechando las temperaturas amenas incluso después del atardecer.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 22 de diciembre de 2025

Observando los fenómenos astronómicos de la jornada, la salida del sol en Río Negro se producirá a las 08:33 horas y el atardecer llegará a las 17:51 horas. Es oportuno planificar sus actividades al aire libre conforme a estos horarios para maximizar el disfrute de la luz diurna.