Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este lunes 22 de diciembre de 2025

Pronóstico Meteorológico

Clima en Tierra Del Fuego iniciado el día

El clima durante la mañana en Tierra Del Fuego se presentará con cielo parcialmente nublado y temperaturas mínimas de -0.6°C. La probabilidad de precipitación será del 93%, lo cual implica un posible día lluvioso con una humedad elevada. La sensación térmica máxima alcanzará los 2.9°C.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Para la tarde y noche, se prevé que las condiciones meteorológicas sigan siendo similares con cielos parcialmente nublados. Las temperaturas máximas rondarán los 2.9°C. Los vientos estarán presentes durante todo el día, con ráfagas que alcanzarán velocidades de 17 km/h. La humedad del aire se mantendrá alta, asegurando una sensación térmica fresca a lo largo del día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 22 de diciembre de 2025

Hoy, el sol salió a las 09:54 horas y se pondrá aproximadamente a las 17:12 horas, brindando un día relativamente corto en términos de luz natural. La luna hará su aparición a las 15:57 horas y se ocultará a las 09:55 de la mañana siguiente.