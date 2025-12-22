Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este lunes 22 de diciembre de 2025

Pronóstico Meteorológico

Canal 26
Por Canal 26
lunes, 22 de diciembre de 2025, 06:03

Clima en Tierra Del Fuego iniciado el día

El clima durante la mañana en Tierra Del Fuego se presentará con cielo parcialmente nublado y temperaturas mínimas de -0.6°C. La probabilidad de precipitación será del 93%, lo cual implica un posible día lluvioso con una humedad elevada. La sensación térmica máxima alcanzará los 2.9°C.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Para la tarde y noche, se prevé que las condiciones meteorológicas sigan siendo similares con cielos parcialmente nublados. Las temperaturas máximas rondarán los 2.9°C. Los vientos estarán presentes durante todo el día, con ráfagas que alcanzarán velocidades de 17 km/h. La humedad del aire se mantendrá alta, asegurando una sensación térmica fresca a lo largo del día.

Hoy, el sol salió a las 09:54 horas y se pondrá aproximadamente a las 17:12 horas, brindando un día relativamente corto en términos de luz natural. La luna hará su aparición a las 15:57 horas y se ocultará a las 09:55 de la mañana siguiente.