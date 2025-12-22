Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este lunes 22 de diciembre de 2025

Clima Tucumán

Durante la mañana, el estado del clima en Tucumán se caracterizará por un ambiente parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 8.5 grados centígrados, creando una sensación fresca al iniciar el día. Sin embargo, conforme el sol se eleva, se espera que los termómetros alcancen una temperatura máxima de hasta 22.4°C, proporcionando una agradable calidez para las actividades matutinas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

En horas de la tarde y noche, el cielo continuará mostrando parches de nubosidad, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. La humedad relativa del día se mantendrá alrededor del 68%, haciendo que el ambiente se sienta un poco más húmedo. Los vientos se registrarán principalmente del sector sudoeste con velocidades que alcanzarán hasta 22 km/h, pero sin ráfagas intensas que alteren el desarrollo de las labores diarias.

Observaciones astronómicas

Según las observaciones astronómicas previstas, el sol se alzará a las 08:06, brindando luz diurna hasta el atardecer a las 18:35. Por otro lado, la luna hará su aparición en la noche pocos minutos antes de las 18:00, agregando un toque lunar en la noche tucumana.