Alerta naranja por la ola de calor en la Ciudad de Buenos Aires: qué día de la semana baja la temperatura

Según el Servicio Meteorológico Nacional, este nivel de alerta indica que las temperaturas tienen un efecto moderado a alto en la salud, por lo que pueden ser muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo. Cómo sigue el clima en la semana, día por día.

Calor agobiante en Buenos Aires. Foto: NA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó este lunes 29 de diciembre una alerta naranja por temperaturas extremas en la Ciudad de Buenos Aires. Pese al alarmante aviso, este no será el día más caluroso de la semana y se espera que la ola de calor se extienda hasta el miércoles 31.

Según el SMN, este nivel de alerta indica que las temperaturas tienen un efecto moderado a alto en la salud, por lo que pueden ser muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo (niños y niñas, mayores de 65 años y adultos con enfermedades crónicas).

Alerta naranja por ola de calor este 29/12. Foto: Servicio Meteorológico Nacional

El ente climático señaló además que recién el viernes 2 de enero bajará la temperatura levemente. Si bien hará calor, el termómetro marcará una máxima por debajo de los 30 grados, por lo que la ola de calor quedaría atrás.

Cómo sigue el tiempo y cuándo se termina el calor en CABA

Lunes 29 de diciembre : la jornada continúa muy calurosa, con parcialmente nublado y temperaturas que irán de los 35 °C a los 28 °C. Vientos leves de entre 7 y 22 km/h. No se esperan lluvias .

Martes 30 de diciembre : continúa el calor extremo con una mínima de 26 grados y una máxima de 37 °. El cuelo estará algo nublado en la mañana y parcialmente nublado en la tarde. Vientos moderados de entre 13 y 22 km/h. Sin lluvias.

Miércoles 31 de diciembre : el último día del 2025 será el más sofocante de la semana, con temperaturas extremas que irán desde los 27 °C a los 38 °C. Cielo de ligeramente a parcialmente nublado y vientos moderados de entre 13 y 22 km/h. No se esperan precipitaciones.

Jueves 1 de enero : el 2026 comenzará con un leve descenso de temperatura: la mínima será de 19 °C y la máxima de 30 °C. El cielo se mantendrá parcialmente nublado. Habrá ráfagas que podrían llegar a los 50 km/h en la mañana. Sin lluvias.

Viernes 2 de enero: baja la temperatura. El cielo parcialmente nublado estará acompañado por una temperatura mínima de 19 °C y una máxima de 28 °C. Vientos moderados de entre 13 y 22 km/h y sin probabilidad de lluvias.

Se hace sentir la ola de calor extrema. Foto: NA

¿Qué es un evento de temperaturas extremas?

Según el Servicio Meteorológico Nacional, un evento de temperaturas extremas “es un período en el que se espera que se registren valores de temperatura máxima y mínima que pueden poner en peligro la salud de las personas”.

Recomendaciones frente a la ola de calor

Aumentá el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

No te expongas al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).

Prestá atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.

Evitá las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.

Ingerí frutas y verduras.

Reducí la actividad física.

Usá ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.

Permanecé en espacios ventilados o acondicionados.

Ante sed intensa y sequedad en la boca, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá actuar de la siguiente manera: