Cambió el pronóstico y vuelven las lluvias de forma inminente:

Se aproximan lluvias fuertes. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

Cuando parecía que reinaba la estabilidad, el tiempo vuelve a cambiar en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el pronóstico fue ajustado en las últimas horas. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias se adelantan respecto de lo previsto y podrían regresar antes de lo esperado, en un contexto de mayor inestabilidad atmosférica.

Este giro en las previsiones responde al avance de un sistema frontal activo, que comenzará a influir sobre la región en los próximos días. Sin embargo, este viernes 15 de mayo aún se mantendrá con condiciones estables, antes de que el aumento de la inestabilidad derive en el regreso de lluvias y tormentas durante el fin de semana. Mientras el escenario comienza a definirse, la atención está puesta en cuándo se activarán las primeras precipitaciones en el AMBA y cómo evolucionará el clima a partir de ese momento.

Lluvias y tormentas. Foto: imagen creada con ChatGPT para Canal 26.

Cuándo llegan las lluvias al AMBA

El momento más importante del pronóstico es claro: las lluvias regresarán al AMBA durante la tarde del sábado 16 de mayo. Hasta ese momento, las condiciones se mantendrán relativamente estables, pero con el correr del día comenzará a notarse el aumento de la nubosidad y la humedad.

Hacia la tarde, el ingreso del frente frío activará las primeras precipitaciones y posibles tormentas, marcando el inicio de un nuevo período de inestabilidad. Este dato es clave para la planificación del fin de semana, ya que el deterioro del tiempo no será inmediato, sino progresivo a medida que avance la jornada.

Pronóstico extendido: cómo sigue el clima los próximos días

Viernes 15 de mayo: temperatura mínima de 10 °C y máxima de 19 °C. Cielo de algo a mayormente nublado.

Sábado 16 de mayo: mínima de 12 °C y máxima de 17 °C. Lluvias aisladas por la tarde.

Domingo 17 de mayo: 6 °C de mínima y 15 °C de máxima. El cielo estará parcialmente nublado y no se esperan lluvias.

Lunes 18 de mayo: mínima de 5 °C y máxima de 15 °C, con cielo despejado y sin precipitaciones.

El cambio de pronóstico que adelantó la llegada de las lluvias

El escenario climático para el AMBA se reconfiguró en las últimas horas debido a una actualización de los modelos meteorológicos. El SMN detectó un avance más rápido de un sistema frontal, junto con un incremento en la humedad y cambios en la circulación del viento que aceleran el proceso de inestabilidad.

Inicialmente, las lluvias estaban previstas más adelante o de forma más aislada, pero este ajuste implica que el deterioro llegará antes y de manera más organizada. Este tipo de correcciones es habitual cuando la atmósfera muestra señales de activación temprana, lo que obliga a redefinir tiempos y a seguir de cerca la evolución del fenómeno.

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