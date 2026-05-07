Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
jueves, 7 de mayo de 2026, 06:30
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Villa La Angostura
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Si vivís en Neuquén o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 12°. Con un cielo parcialmente nuboso, la jornada en Neuquén promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 7 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Neuquén

Mañana
Soleado
Viento
Suroeste 30 - 58 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
11°
Viento
Suroeste 39 - 76 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Suroeste 29 - 59 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Neuquén se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 12°.

Viento: 40 - 80 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 13° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 12°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.

Máxima: 12°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:21
Puesta del sol18:36
Horas de luz10h 15m
Fase lunarMenguante
Iluminación71%

Radar meteorológico – Neuquén

¿Cómo estará el tiempo hoy en Neuquén?

Para este 7 de mayo de 2026, el pronóstico en Neuquén indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 12°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?

El sol sale hoy en Neuquén a las 08:21 y se pone a las 18:36, dando aproximadamente 10h 15m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?

El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Neuquén?

El pronóstico para hoy en Neuquén indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?

Para este 7 de mayo de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 40 - 80 km/h.

Ubicación de Neuquén

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Suroeste 33 - 63 km/h 0% Cubierto
02:00 11° 11° Suroeste 34 - 65 km/h 0% Cubierto
03:00 10° 10° Suroeste 35 - 66 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 10° Suroeste 35 - 66 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Suroeste 34 - 65 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Suroeste 31 - 63 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Suroeste 31 - 59 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Suroeste 31 - 59 km/h 0% Soleado
09:00 Suroeste 30 - 58 km/h 0% Soleado
10:00 Suroeste 27 - 58 km/h 0% Soleado
11:00 10° 10° Suroeste 36 - 68 km/h 0% Soleado
12:00 11° 11° Suroeste 36 - 73 km/h 0% Soleado
13:00 11° 11° Suroeste 38 - 75 km/h 0% Soleado
14:00 11° 11° Suroeste 40 - 77 km/h 0% Soleado
15:00 11° 11° Suroeste 40 - 80 km/h 0% Soleado
16:00 11° 11° Suroeste 39 - 79 km/h 0% Nubes y claros
17:00 11° 11° Suroeste 39 - 76 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 11° 11° Suroeste 33 - 74 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 10° 10° Suroeste 30 - 62 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 10° Suroeste 31 - 58 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Suroeste 31 - 60 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Suroeste 29 - 59 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Suroeste 27 - 54 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Suroeste 25 - 50 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.