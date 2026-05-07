Pronóstico en Neuquén: cómo estará el tiempo hoy, 7 de mayo de 2026
Hoy en Neuquén se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 12°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.
Si vivís en Neuquén o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 12°. Con un cielo parcialmente nuboso, la jornada en Neuquén promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 7° para este 7 de mayo de 2026.
Pronóstico para hoy en Neuquén
Hoy en Neuquén se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 7° y llegará a una máxima de 12°.
Viento: 40 - 80 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 9°.
Mañana se esperan 13° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 12°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|08:21
|Puesta del sol
|18:36
|Horas de luz
|10h 15m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|71%
Radar meteorológico – Neuquén
¿Cómo estará el tiempo hoy en Neuquén?
Para este 7 de mayo de 2026, el pronóstico en Neuquén indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 7° y una máxima de 12°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?
El sol sale hoy en Neuquén a las 08:21 y se pone a las 18:36, dando aproximadamente 10h 15m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?
El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Neuquén?
El pronóstico para hoy en Neuquén indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?
Para este 7 de mayo de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 40 - 80 km/h.
Ubicación de Neuquén
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|11°
|11°
|Suroeste 33 - 63 km/h
|0%
|Cubierto
|02:00
|11°
|11°
|Suroeste 34 - 65 km/h
|0%
|Cubierto
|03:00
|10°
|10°
|Suroeste 35 - 66 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|04:00
|10°
|6°
|Suroeste 35 - 66 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|05:00
|9°
|6°
|Suroeste 34 - 65 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|06:00
|9°
|5°
|Suroeste 31 - 63 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|9°
|5°
|Suroeste 31 - 59 km/h
|0%
|Cielo despejado
|08:00
|8°
|4°
|Suroeste 31 - 59 km/h
|0%
|Soleado
|09:00
|8°
|5°
|Suroeste 30 - 58 km/h
|0%
|Soleado
|10:00
|9°
|6°
|Suroeste 27 - 58 km/h
|0%
|Soleado
|11:00
|10°
|10°
|Suroeste 36 - 68 km/h
|0%
|Soleado
|12:00
|11°
|11°
|Suroeste 36 - 73 km/h
|0%
|Soleado
|13:00
|11°
|11°
|Suroeste 38 - 75 km/h
|0%
|Soleado
|14:00
|11°
|11°
|Suroeste 40 - 77 km/h
|0%
|Soleado
|15:00
|11°
|11°
|Suroeste 40 - 80 km/h
|0%
|Soleado
|16:00
|11°
|11°
|Suroeste 39 - 79 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|11°
|11°
|Suroeste 39 - 76 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|18:00
|11°
|11°
|Suroeste 33 - 74 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|19:00
|10°
|10°
|Suroeste 30 - 62 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|20:00
|10°
|7°
|Suroeste 31 - 58 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|21:00
|9°
|6°
|Suroeste 31 - 60 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|22:00
|9°
|5°
|Suroeste 29 - 59 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|23:00
|8°
|5°
|Suroeste 27 - 54 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|24:00
|8°
|4°
|Suroeste 25 - 50 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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