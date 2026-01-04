Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este domingo 4 de enero de 2026

Actualidad climática

Hoy en Buenos Aires, el clima se presenta con un cielo parcialmente nuboso y temperaturas que varían desde mínimas de 5.6°C hasta máximas de 15.7°C. La mañana arrancará con un ambiente fresco, donde la humedad alcanzará máximos de 92%. Los vientos soplarán con una velocidad media de 10 km/h, haciendo que la sensación térmica pueda ser un poco más baja.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Durante la tarde y la noche, las condiciones climáticas mantendrán el cielo parcialmente nublado. Las temperaturas rondarán los 15.7°C y los vientos incrementarán ligeramente su velocidad, alcanzando ráfagas de hasta 21 km/h. La humedad seguirá siendo significativa a lo largo del día, lo que podría provocar una sensación de bochorno en momentos específicos.