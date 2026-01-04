Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este domingo 4 de enero de 2026
Clima diario
En la mañana de hoy, San Luis se presenta con un clima principalmente nuboso. Las temperaturas se moverán alrededor de los 7.5°C, asegurando un inicio de jornada fresco. Se prevé que los vientos soplen con una velocidad promedio máxima de 12 km/h, creando una sensación térmica más baja. La humedad relativa alcanzará un máximo del 66%, pero no se esperan precipitaciones, siendo un día ideal para actividades al aire libre si el frío no es un problema.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis
Para la tarde y noche, las condiciones meteorológicas en San Luis continuarán siendo favorables. La temperatura máxima llegará a los 17.7°C. Sin señales de lluvia, los habitantes de San Luis pueden esperar una tarde tranquila. Hacia el final de la jornada, el viento alcanzará un pico máximo de 22 km/h, aportando una ligera brisa al ambiente.
Recuerda vestirte en capas para ajustarte a la variabilidad del clima durante el día.