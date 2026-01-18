Ráfagas de viento en Buenos Aires. Foto: Unsplash

La semana arrancó en la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA con un clima bastante movido. El domingo estuvo marcado por fuertes ráfagas de viento del sudeste, que en algunos momentos rozaron los 60 km/h y se hicieron sentir desde temprano. Aunque el cielo se mantuvo mayormente nublado, no hubo lluvias y la temperatura se movió entre los 18 y los 27 grados, dejando una jornada ventosa pero soportable.

Con el paso de las horas, el viento fue perdiendo intensidad y dio lugar a un comienzo de semana un poco más tranquilo. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para el lunes se espera un día más estable, con cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones. Las temperaturas seguirán en valores agradables, ideales para quienes retoman la rutina después del fin de semana, aunque todavía con algo de viento dando vueltas.

Viento en Buenos Aires. Foto: NA (Mariano Sánchez)

A partir del martes, el panorama empieza a cambiar y el calor vuelve a ganar terreno. Según el pronóstico, las temperaturas irán en aumento y las máximas podrían ubicarse entre los 27 y los 30 grados. El cielo se mantendrá con nubosidad variable y, al menos por ahora, no hay lluvias importantes a la vista en el corto plazo.

Hacia el final de la semana, el calor se va a sentir con más fuerza en Buenos Aires. Las máximas podrían superar los 30 grados, aunque el viento seguirá aportando algo de alivio, ya sin la intensidad del fin de semana. Así, la semana se presenta como un mix de días ventosos y jornadas más cálidas, con condiciones ideales para aprovechar el aire libre antes de que llegue un nuevo cambio en el tiempo.

El pronóstico en Buenos Aires, día por día