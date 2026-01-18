Cómo va a estar el clima esta semana en Buenos Aires: entre vientos fuertes y temperaturas que traerán alivio
El pronóstico para el AMBA anticipa una semana marcada por el viento en los primeros días y un progresivo aumento de las temperaturas, escasa probabilidad de lluvias y máximas que volverán a superar los 30 grados hacia el final de la semana.
La semana arrancó en la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA con un clima bastante movido. El domingo estuvo marcado por fuertes ráfagas de viento del sudeste, que en algunos momentos rozaron los 60 km/h y se hicieron sentir desde temprano. Aunque el cielo se mantuvo mayormente nublado, no hubo lluvias y la temperatura se movió entre los 18 y los 27 grados, dejando una jornada ventosa pero soportable.
Con el paso de las horas, el viento fue perdiendo intensidad y dio lugar a un comienzo de semana un poco más tranquilo. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para el lunes se espera un día más estable, con cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones. Las temperaturas seguirán en valores agradables, ideales para quienes retoman la rutina después del fin de semana, aunque todavía con algo de viento dando vueltas.
A partir del martes, el panorama empieza a cambiar y el calor vuelve a ganar terreno. Según el pronóstico, las temperaturas irán en aumento y las máximas podrían ubicarse entre los 27 y los 30 grados. El cielo se mantendrá con nubosidad variable y, al menos por ahora, no hay lluvias importantes a la vista en el corto plazo.
Hacia el final de la semana, el calor se va a sentir con más fuerza en Buenos Aires. Las máximas podrían superar los 30 grados, aunque el viento seguirá aportando algo de alivio, ya sin la intensidad del fin de semana. Así, la semana se presenta como un mix de días ventosos y jornadas más cálidas, con condiciones ideales para aprovechar el aire libre antes de que llegue un nuevo cambio en el tiempo.
El pronóstico en Buenos Aires, día por día
- Lunes: leve descenso de la temperatura, con una mínima de 16 °C y una máxima de 24 °C. El cielo se mantendrá con escasa nubosidad durante el día y despejado hacia la noche.
- Martes: comienzo del ascenso térmico. Se espera una mínima cercana a los 23 °C y una máxima de 27 °C, con cielo algo nublado.
- Miércoles: jornada más calurosa, con temperaturas elevadas y una máxima que podría alcanzar los 30 °C, acompañada por nubosidad variable.
- Jueves: condiciones similares a las del miércoles, con una máxima estimada en torno a los 31 °C y una probabilidad muy baja de precipitaciones, según el SMN.
- Viernes: cierre de semana con más calor. La máxima rondará los 32 °C y el cielo estará mayormente nublado. El pronóstico extendido anticipa que el aumento de la temperatura y de la nubosidad continuará hacia el final de la semana.