Hoy en La Rioja, el clima comenzará con un cielo despejado. La temperatura mínima se espera que sea de 6°C. La probabilidad de lluvia es del 0%, pero la humedad alcanza el 66%, lo cual podría aumentar la sensación de frescura durante la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

A medida que el día avance hacia la tarde, las nubes podrían ir disminuyendo. Las temperaturas durante la tarde y noche alcanzarán un valor máximo de 21.1°C. Se espera que el viento no supere los 10 km/h, lo que mantendrá la sensación térmica estable durante el día. Es un día ideal para disfrutar al aire libre, ya que el riesgo de precipitaciones es nulo.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 23 de enero de 2026

Para quienes estén interesados en observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 07:47 y se pondrá a las 18:35, ofreciendo un día lleno de luz.

Recuerde mantenerse hidratado y usar protector solar durante las horas de mayor exposición al sol.