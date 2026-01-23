Pronóstico del tiempo para La Rioja hoy: cómo estará el clima este viernes 23 de enero de 2026
Clima diario
Hoy en La Rioja, el clima comenzará con un cielo despejado. La temperatura mínima se espera que sea de 6°C. La probabilidad de lluvia es del 0%, pero la humedad alcanza el 66%, lo cual podría aumentar la sensación de frescura durante la mañana.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja
A medida que el día avance hacia la tarde, las nubes podrían ir disminuyendo. Las temperaturas durante la tarde y noche alcanzarán un valor máximo de 21.1°C. Se espera que el viento no supere los 10 km/h, lo que mantendrá la sensación térmica estable durante el día. Es un día ideal para disfrutar al aire libre, ya que el riesgo de precipitaciones es nulo.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 23 de enero de 2026
Para quienes estén interesados en observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 07:47 y se pondrá a las 18:35, ofreciendo un día lleno de luz.
Recuerde mantenerse hidratado y usar protector solar durante las horas de mayor exposición al sol.