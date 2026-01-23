Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este viernes 23 de enero de 2026
Clima del día
Pronóstico del tiempo para hoy en Mendoza
Hoy en Mendoza, el clima se presentará con condiciones de cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas serán de aproximadamente 6.6°C, mientras que las máximas alcanzarán los 17.5°C. La humedad relativa del ambiente estará en torno al 62%, creando una sensación agradable para actividades al aire libre durante la mañana.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza
Para la tarde y noche, se prevé que continúe el cielo parcialmente nublado. La sensación térmica permanecerá bastante constante a lo largo del día. Además, los vientos estarán soplando a una velocidad máxima de 11 km/h, lo que no debería causar ningún tipo de inconveniente significativo.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 23 de enero de 2026
La salida del sol está prevista para las 08:34, mientras que el atardecer ocurrirá a las 18:35, ofreciendo un día con muchas horas de luz para disfrutar al aire libre.