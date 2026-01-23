Pronóstico del tiempo para hoy en Mendoza

Hoy en Mendoza, el clima se presentará con condiciones de cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas serán de aproximadamente 6.6°C, mientras que las máximas alcanzarán los 17.5°C. La humedad relativa del ambiente estará en torno al 62%, creando una sensación agradable para actividades al aire libre durante la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Para la tarde y noche, se prevé que continúe el cielo parcialmente nublado. La sensación térmica permanecerá bastante constante a lo largo del día. Además, los vientos estarán soplando a una velocidad máxima de 11 km/h, lo que no debería causar ningún tipo de inconveniente significativo.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 23 de enero de 2026

La salida del sol está prevista para las 08:34, mientras que el atardecer ocurrirá a las 18:35, ofreciendo un día con muchas horas de luz para disfrutar al aire libre.