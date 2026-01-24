Ola de calor. Foto: Freepik.

Una nueva ola de calor afecta a gran parte de Argentina y se espera que los próximos días registren temperaturas extremas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarilla que abarca trece provincias, advirtiendo sobre el impacto de este evento climático en la salud y en la vida cotidiana de la población.

El fenómeno que explica estas condiciones se conoce como “muro atmosférico”, un bloqueo en altura que impide la llegada de aire frío desde la Patagonia y mantiene temperaturas elevadas durante varios días.

Calor en Buenos Aires.

¿Por qué se produce el “muro atmosférico”?

Este fenómeno se produce por la combinación de varios factores: un sistema de alta presión sobre el Océano Atlántico impulsa constantemente aire cálido desde el norte hacia el centro del país. Al mismo tiempo, un proceso de subsidencia provoca que el aire descendente se comprima y se caliente mediante el calentamiento adiabático, elevando las temperaturas de manera significativa.

El aire descendente generado por esta dinámica no solo aumenta el calor, sino que también actúa como una barrera invisible que bloquea la llegada de frentes fríos, manteniendo el país bajo condiciones de calor extremo y estabilidad atmosférica durante varios días.

Alertas por la ola de calor sobre Buenos Aires. Foto: SMN

Pronóstico por regiones

Oeste y noroeste argentino : Catamarca, La Rioja, La Pampa y norte de Córdoba, junto con sectores del Litoral, con máximas entre 35 °C y 42 °C hasta el viernes.

Región pampeana y norte de la Patagonia : entre sábado y lunes, el ingreso de aire húmedo desde el trópico provocará sensación térmica de hasta 40 °C , especialmente en el AMBA y la franja central del país .

Noches sofocantes: las mínimas rondarán entre 24 °C y 25 °C, lo que dificultará el alivio nocturno.

Se prevé que el alivio moderado llegue hacia el martes 27 de enero, con la aproximación de un frente frío débil acompañado de algunas tormentas y un leve descenso de la temperatura.

Ola de calor en Argentina. Foto: Freepik

Mientras tanto, los expertos recomiendan extremar cuidados, especialmente para niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares, ya que la exposición prolongada a altas temperaturas puede derivar en golpes de calor, deshidratación y fatiga térmica.

La combinación del muro atmosférico, alta presión y subsidencia convierte a esta ola de calor en uno de los eventos más persistentes del verano.