Un “infierno” en la mitad del país:

Ola de calor en Buenos Aires. Foto: Télam

Las altas temperaturas golpean a buena parte de Argentina, ya que este viernes 23 de enero rige una alerta amarilla por la ola de calor. Además de Buenos Aires, esta advertencia menciona otras provincias que tendrán que lidiar con estos fenómenos, que representan distintos riesgos.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, se esperan temperaturas muy elevadas para cerrar la semana.

Ola de calor, Ciudad de Buenos Aires. Foto: Télam

Qué zonas de Buenos Aires están bajo alerta por temperaturas extremas

En Buenos Aires, el AMBA y casi todo el resto de la provincia están bajo alerta amarilla por las cifras pronosticadas este viernes 23. La mínima esperada en CABA y sus alrededores es de 22°, mientras que la máxima toca los 32°, junto con un cielo entre algo y parcialmente nubado.

Un punto a tener en cuenta en medio de las vacaciones de verano es que la zona de la Costa Atlántica está libre de alertas, por lo que allí habrá un respiro de la ola de calor.

Alerta amarilla por temperaturas extremas en Buenos Aires. Foto: SMN

De todos modos, el grueso de la provincia fue advertido por el SMN ante el pronóstico del tiempo.

En detalle, la alerta rige para zonas de Buenos Aires, incluyendo el AMBA; Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero, Córdoba, San Luis, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz.

Muchas provincias bajo alerta por temperaturas extremas. Foto: SMN

Ola de calor: qué significa cada nivel de alerta por temperaturas extremas

Alerta amarilla: el alerta de nivel amarillo establece un efecto leve a moderado en la salud. Implica, en este caso, que las temperaturas pueden ser peligrosas , sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

Alerta naranja: este aviso implica un efecto moderado a alto en la salud , por lo que las temperaturas pueden ser muy peligrosas , especialmente para los grupos de riesgo.

Alerta roja: la advertencia de nivel rojo significa que el calor puede tener un efecto alto a extremo en la salud. En este caso, las temperaturas son muy peligrosas, y pueden afectar a todas las personas, incluso a las saludables.

Calor en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: Télam.

Recomendaciones del SMN ante una ola de calor

Las recomendaciones para este tipo de eventos son indicadas por el Ministerio de Salud.

Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).

Prestar atención a los bebés, niños y niñas y a las personas mayores.

Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas.

Evitar comidas muy abundantes.

Ingerir verduras y frutas.

Reducir la actividad física.

Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.

Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.

Recordar que no existe un tratamiento farmacológico contra el golpe de calor y sólo los métodos clásicos, citados arriba, pueden prevenirlo y contrarrestarlo.

Qué es un evento de temperaturas extremas

Un evento de temperaturas extremas es un período en el que se espera que se registren valores de temperatura máxima y mínima que pueden poner en peligro la salud de las personas. Luego de realizar una serie de estudios interdisciplinarios en Argentina, se encontró que había ciertos valores umbrales de temperaturas a partir de los cuales aumentaba la morbilidad y la mortalidad de las personas.