Alertas por la ola de calor y lluvias:

Lluvias y tormentas en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: NA (Daniel Vides)

La ola de calor se hace sentir en Argentina, con temperaturas extremas en más de 10 provincias. Una de ellas es Buenos Aires, que atraviesa otros fenómenos a la par que pueden generar aún más complicaciones. Las tormentas y las lluvias intensas se suman al calor en las próximas horas.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, distintas localidades de Buenos Aires se encuentran bajo alerta por tormentas.

Lluvia en Buenos Aires. Foto: NA

Alerta por tormentas: las localidades afectadas

Localidades como Patagones, Monte Hermoso, Bahía Blanca, Coronel Dorrego, Medanos, Puan, Tornquist, Saliquelló, Adolfo Alsina, Pigue, Coronel Pringles, Guaminí y Trenque Lauquen están bajo alerta.

Estos partidos de Buenos Aires recibirán intensas lluvias. “El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas que pueden alcanzar los 75 km/h”, indica el SMN.

Alerta por tormentas en Buenos Aires. Foto: smn

“Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados en forma puntual”, termina el parte, que indica que las lluvias más fuertes se darán durante la tarde y noche de este viernes 23 de enero.

Alerta por tormentas: recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Qué zonas de Buenos Aires están bajo alerta por temperaturas extremas

En Buenos Aires, el AMBA y casi todo el resto de la provincia están bajo alerta amarilla por las cifras pronosticadas este viernes 23. La mínima esperada en CABA y sus alrededores es de 22°, mientras que la máxima toca los 32°, junto con un cielo entre algo y parcialmente nubado.

Un punto a tener en cuenta en medio de las vacaciones de verano es que la zona de la Costa Atlántica está libre de alertas, por lo que allí habrá un respiro de la ola de calor.

Alerta amarilla por temperaturas extremas en Buenos Aires. Foto: SMN

De todos modos, el grueso de la provincia fue advertido por el SMN ante el pronóstico del tiempo.

En detalle, la alerta rige para zonas de Buenos Aires, incluyendo el AMBA; Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero, Córdoba, San Luis, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz.

Muchas provincias bajo alerta por temperaturas extremas. Foto: SMN

Recomendaciones del SMN ante una ola de calor

Las recomendaciones para este tipo de eventos son indicadas por el Ministerio de Salud.