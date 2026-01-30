Lluvias en Mar del Plata.

Una mala noticia se acerca para los turistas que se se encuentran de vacaciones en Mar del Plata, ya que el pronóstico advierte sobre sobre una “tormenta negra” que se extenderá por cuatro días sobre la ciudad, que estará acompañada por actividad eléctrica y un marcado descenso de la temperatura, que rozará los 20 grados de diferencia.

Cuándo llega la lluvia a Mar del Plata

Según el pronóstico, el mal tiempo comenzará a sentirse con fuerza este viernes 30 de enero, que contará con 70% de probabilidades de precipitaciones y una temperatura que oscilará entre los 19°C y los 22°C.

Lluvias en Mar del Plata. Foto: NA.

A su vez, la inestabilidad en Mar del Plata se instalará durante todo el fin de semana, y el clima se extenderá de la siguiente manera:

Sábado 31 de enero : mínima de 19 °C y máxima de 23 °C. Se mantienen las lluvias fuertes, con probabilidad del 60%, a la vez que vientos fuertes de entre 22 y 45 km/h.

Domingo 1 de febrero : mínima de 17 °C y máxima de 27 °C. Persiste el mal tiempo, con 50% de probabilidades de lluvia y vientos de entre 15 y 29 km/h.

Lunes 2 de febrero: mínima de 19°C y máxima de 32 °C, con una probabilidad del 40% de precipitaciones.

El impactante cambio en la temperatura: de 32 °C a 13 °C

Lo más impactante del pronóstico es la variación térmica que sufrirán los turistas. El lunes 2 de febrero, previo a la entrada del frente frío, la temperatura tendrá un pico de 32°C en medio de las tormentas.

Sin embargo los próximos días el termómetro iniciará una caída libre: para el domingo 8 y lunes 9 de febrero, la máxima no superará los 20°C, mientras que el martes 10 de febrero, el termómetro marcará los 13 °C.

Esta diferencia entre el pico de 32°C del lunes y la mínima de 13°C de la semana siguiente representa una caída de 19 grados.