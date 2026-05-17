El AMBA tendrá un domingo fresco, con cielo mayormente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 7 y 15 grados. Foto: NA

Luego de un sábado marcado por el frío, las lluvias aisladas y el cielo cubierto, el pronóstico para este domingo 17 en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) anticipa condiciones similares, aunque con una disminución de las precipitaciones y un marcado descenso térmico. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada mayormente nublada, con temperaturas bajas y presencia de viento del sur.

De acuerdo con el organismo oficial, la temperatura mínima será de 7 grados, mientras que la máxima apenas alcanzará los 15 grados. Además, durante la mañana persistirá una baja probabilidad de lluvias, estimada entre el 10% y el 40%, aunque hacia el resto del día el protagonismo lo tendrá el viento, con ráfagas provenientes del sector sur que podrían llegar a los 22 kilómetros por hora.

El AMBA tendrá un domingo fresco, con cielo mayormente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 7 y 15 grados. Foto: NA (Mariano Sánchez)

Tras las lluvias y el mal tiempo, así seguirá el clima durante la semana en el AMBA

El ingreso de aire frío consolidará un ambiente típicamente otoñal en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. El cielo permanecerá cubierto durante gran parte del domingo y la sensación térmica podría ubicarse por debajo de los valores previstos debido a la combinación entre humedad y viento.

Según el pronóstico extendido del SMN, las condiciones tenderán a estabilizarse a partir del inicio de la semana, sin nuevas lluvias a la vista. Sin embargo, las temperaturas continuarán siendo frescas y no superarían los 20 grados en los próximos días.

El viento del sur será uno de los protagonistas de la jornada y podría intensificar la sensación de frío en Buenos Aires y el conurbano. Foto: NA

Para este lunes 18 de mayo se espera una jornada soleada, con temperaturas entre los 5 y 17 grados. Aunque el viento continuará presente, el regreso del sol ayudaría a moderar la sensación de frío.

El martes 19 mantendría condiciones similares, con cielo despejado, mínima de 6 grados y máxima de 18. En tanto, el miércoles 20 se prevé otra jornada fresca, con registros térmicos de entre 7 y 16 grados.

Hacia el jueves 21 y viernes 22 aumentará nuevamente la nubosidad, aunque sin probabilidades de precipitaciones. Ambos días tendrán máximas cercanas a los 15 grados y mínimas de alrededor de 6.

Tras las lluvias aisladas del sábado, el pronóstico anticipa una mejora gradual de las condiciones meteorológicas durante la semana. Foto: Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Alerta amarilla por vientos en cuatro regiones del país

El Servicio Meteorológico Nacional emitió para este domingo una alerta amarilla por fuertes vientos que afectará al oeste de las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca, además de las Islas Malvinas.

El organismo advirtió que estos fenómenos podrían generar inconvenientes momentáneos y tener capacidad de daño, por lo que difundió una serie de recomendaciones preventivas para la población.

El SMN mantiene alertas amarillas por fuertes vientos para sectores de Jujuy, Salta, Catamarca y las Islas Malvinas. Foto: NA

Entre las principales medidas de seguridad, se aconsejó evitar actividades al aire libre y asegurar objetos que puedan ser desplazados por las ráfagas, como macetas, muebles o estructuras livianas.

Asimismo, se recomendó mantenerse alejado de árboles, postes, carteles y marquesinas, ya que podrían desprenderse o colapsar por la intensidad del viento. También se pidió extremar la precaución al conducir debido a la posible reducción de visibilidad y a la presencia de obstáculos sobre calzadas y rutas.