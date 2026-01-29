Fuertes tormentas en una provincia de Argentina. Foto: Unsplash.

Una alerta lanzada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica la llegada de fuertes tormentas con intensa actividad eléctrica a una provincia de la República Argentina. Las lluvias acumularán hasta 35 milímetros y las ráfagas de viento escalarán hasta los 30 kilómetros por hora.

La provincia en alerta es Jujuy, que ya es testigo del ingreso de nubes negras en la previa a un fuerte temporal. Se espera que las primeras precipitaciones aparezcan durante el mediodía del viernes 30 y se prolonguen hasta altas horas de la noche.

Lluvias y tormentas en Jujuy. Foto: Freepik

Durante la madrugada del sábado 31 el clima mejorará, pero la intensa caída de agua volverá durante la tarde con ráfagas de viento de hasta los 23 kilómetros por hora. Ambos días serán la previa del intenso diluvio, con 23 milímetros de agua acumulados, que se dará durante el domingo 1° de febrero. Ese día, los vientos de hasta 30 kilómetros por hora traerán abundante caída de agua.

Las zonas que se verán alcanzadas por este episodio de inestabilidad incluyen a San Salvador de Jujuy, Palpalá, Perico, San Pedro de Jujuy, Libertador General San Martín y Humahuaca, donde se espera que las tormentas impacten con distinta intensidad a lo largo del fin de semana, con lluvias persistentes, ráfagas de viento y actividad eléctrica.

Lluvia en Buenos Aires. Foto: NA

Alerta amarilla por fuertes tormentas este jueves 29 de enero

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que son ocho las provincias que están bajo alerta amarilla por fuertes tormentas para este jueves 29 de enero. Las mismas son Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta, Jujuy y Corrientes. El momento en que se darán las peores tormentas es la tarde, aunque, a excepción de Corrientes, estos eventos permanecerán en los territorios hasta la noche también.

“El área será afectada por tormentas fuertes, y de forma aislada, severas. Las mismas podrán estar acompañadas por caída de granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h”, indica el texto emitido por el organismo.

Además, expresaron que “se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual”. Estas condiciones darán un giro inesperado en el clima de estas provincias, que puede traducirse en un alivio a la ola de calor.