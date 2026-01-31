Ola de frío en Buenos Aires, invierno, clima, frío Foto: Noticias Argentinas

Si bien son pocos los días en los que la temperatura bajará de los 30 grados en Buenos Aires durante los últimos días de enero y los primeros de febrero, el Servicio Meteorológico Nacional explicó que habrá un momento en particular en el que el termómetro marcará un descenso de 17°C en pocas horas.

Con el martes 3 y miércoles 4 de febrero como los días más calurosos -las máximas alcanzarán los 35 grados-, la inestabilidad se presentará por primera vez el primer jueves del segundo mes del año.

Alerta por frío extremo en Argentina, invierno, fresco, ola de frío. Foto: NA

Se prevé que las lluvias comiencen a las 06:00 del jueves, con precipitaciones débiles y un cielo parcialmente nuboso. A partir de ese momento, la temperatura iniciará un descenso sostenido. Si bien la máxima del jueves tocará los 31°C, la sensación térmica irá en picada hacia la noche.

El impacto del frente frío se sentirá con fuerza entre el miércoles y el viernes. Pasaremos de una máxima de 35°C el miércoles a una mínima de 18°C el viernes 6 de febrero. Esta diferencia térmica de 17 grados en 48 horas obligará a los porteños a buscar abrigo nuevamente.

El viernes 6 amanecerá soleado pero fresco, con una máxima que apenas llegará a los 28°C, consolidando el alivio definitivo tras la sofocante ola de calor. El fin de semana del 7 y 8 de febrero se mantendrá agradable, con sol a pleno y máximas oscilando entre los 31°C y 34°C, pero con mañanas frescas.

Buenos Aires, Argentina. Foto: Unsplash.

Los últimos días de enero y los primeros de febrero, con mucho calor en Buenos Aires

El sábado 31 llega con una mínima de 22°C y una máxima de 31°C bajo un cielo mayormente nublado y con escasa presencia de sol.

Para el domingo 1 de febrero, las temperaturas oscilarán entre los 22°C y los 30°C con nubosidad persistente durante todo el día. Durante la mañana de esa jornada, se prevén ráfagas de viento del noreste con velocidades de entre 42 y 50 km/h. El clima muestra una línea de continuidad respecto a la humedad y el calor que dominan la región durante toda la semana.

El lunes 2 de febrero, las condiciones meteorológicas muestran un nuevo incremento en la intensidad del calor. La temperatura mínima se establece en 24°C, mientras que la máxima llegará a los 32°C en las horas de mayor exposición solar. El cielo permanece con nubosidad variable, pero sin probabilidades de precipitaciones.

El comienzo de febrero tendrá nuevamente tormentas para la zona sur bonaerense, más precisamente para Bahía Blanca, Pigüé, Coronel Suárez, Monte Hermoso, Coronel Pringles y Sierra de la Ventana.