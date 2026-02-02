Calor extremo y alerta amarilla en CABA. Foto: NA

La Ciudad de Buenos Aires (CABA) y el Conurbano arrancan la semana bajo alerta amarilla por calor extremo. Las temperaturas van a seguir en alza y el ambiente se volverá cada vez más agobiante. Sin embargo, hacia el final de la semana podría llegar la lluvia y, con ella, algo de alivio térmico.

Este lunes 2 de febrero comenzó con cielo mayormente nublado en CABA, después de una madrugada muy calurosa. La mínima fue de 23,6° y por la tarde el termómetro trepó hasta los 33°. La máxima prevista es de 34°, con viento del norte al noroeste.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que estas marcas pueden ser peligrosas, especialmente para grupos de riesgo como niños, personas mayores de 65 años y quienes tienen enfermedades crónicas. La alerta también rige para gran parte de la provincia de Buenos Aires, aunque quedan fuera las localidades de la Costa Atlántica.

El martes 3 de febrero sería el día más caluroso de la semana.

En el AMBA, el martes 3 sería el día más caluroso de la semana, con una máxima cercana a los 36° y una mínima de 24°. El miércoles 4 y jueves 6 seguirán con mucho calor, con temperaturas que se moverán entre los 24 y 33 grados.

De confirmarse estos valores durante varios días seguidos, se trataría de la tercera ola de calor de la temporada.

La buena noticia es que el jueves podrían llegar las lluvias, con una probabilidad de chaparrones durante la jornada y un descenso de la temperatura. Para el viernes 7 se espera una mínima de 21° y una máxima de 28°.

El jueves 5 de febrero podrían llegar las lluvias, con una probabilidad de chaparrones durante la jornada. Foto: NA

De cara al fin de semana, por ahora el pronóstico indica buen tiempo, sin lluvias y con condiciones agradables para disfrutar al aire libre.

Calor extremo en el sur y tormentas en el norte

El alerta por temperaturas extremas también alcanza a Entre Ríos, casi todo Corrientes, todo Santa Fe, el norte y centro de Córdoba y el sudeste de Santiago del Estero.

En la Patagonia siguen rigiendo niveles superiores: rojo para el oeste de la Pampa, el este de Neuquén y el norte de Río Negro y naranja para el oeste de Chubut, el centro y oeste de Río Negro y el sur de Neuquén.

Las diferentes tipos de alertas meteorológicas. Foto: SMN.

Asimismo, cuatro provincias están bajo alerta amarilla por tormentas: el centro y norte de Córdoba, una pequeña franja en San Luis, el sur de Santiago del Estero y el noroeste de Santa Fe.

En el sudeste de Chubut y el centro y norte de Santa Cruz, en tanto, rige alerta por lluvias fuertes. El viento, en tanto, pone en alerta amarilla al oeste de Río Negro, casi todo el territorio de Neuquén (salvo el este) y el sur de Mendoza.