El Área Metropolitana de Buenos Aires continuará bajo condiciones de calor intenso durante algunos días más, antes de que se produzca un cambio significativo en el tiempo. De acuerdo con el pronóstico extendido, las altas temperaturas persistirán hasta mediados de la semana, cuando el ingreso de un frente de tormentas provocará un descenso marcado en los registros térmicos.

Para el martes 3 de febrero se prevé una jornada con cielo despejado y una temperatura máxima cercana a los 35 °C. El calor se mantendrá hasta el jueves 5, día en el que el termómetro volverá a alcanzar valores similares. No obstante, hacia la tarde de esa jornada se espera un cambio en las condiciones meteorológicas.

El jueves comenzaría la inestabilidad con la llegada de tormentas eléctricas, con una probabilidad de precipitación del 70% y un acumulado estimado inicial de 0,3 milímetros.

El evento más relevante se daría el viernes 6 de febrero, cuando se pronostican lluvias más intensas. Para ese día la probabilidad de precipitaciones asciende al 80%, con un acumulado cercano a los 9 milímetros. Como consecuencia, la temperatura máxima descendería de los 35 °C del jueves a unos 27 °C, lo que representa una baja de aproximadamente 8 grados en menos de 24 horas.

Tras el pasaje del frente de tormenta, el fin de semana presentaría condiciones más estables. Para el sábado 7 y domingo 8 se espera cielo parcialmente nublado a despejado, con máximas en torno a los 27 °C y mínimas agradables de entre 18 °C y 20 °C.

Sin embargo, la mejora sería temporaria. La inestabilidad volvería a partir del lunes 9, con lluvias previstas y una probabilidad de precipitación del 50%, mientras que el martes 10 se mantendría la chance de chaparrones aislados. El lunes, además, se registraría un nuevo ascenso térmico, con una máxima cercana a los 33 °C, antes de que las temperaturas vuelvan a descender hacia mitad de la próxima semana.

