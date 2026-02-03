Cristian Daniel Avila
martes, 3 de febrero de 2026, 18:01
La tormenta del siglo se aproxima a Buenos Aires y el norte del país.
La tormenta del siglo se aproxima a Buenos Aires y el norte del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por el ingreso de un sistema de tormentas que afectará a gran parte del norte del país en los próximos días. Se prevén precipitaciones intensas, actividad eléctrica y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 46 km/h.

En la provincia de Salta, las lluvias más fuertes comenzarían durante la madrugada del viernes 6 de febrero y se extenderían hasta la tarde del sábado 7. El acumulado estimado ronda los 51 milímetros, con temperaturas que oscilarán entre los 18 °C y 26 °C.

El acumulado estimado de agua ronda los 51 milímetros, con temperaturas que oscilarán entre los 18° y 26°.

Durante el viernes, las precipitaciones harán descender la sensación térmica hasta los 18°, aunque en algunas zonas el total de lluvia podría ubicarse cerca de los 34 milímetros. Las condiciones mejorarían recién el domingo 8, cuando se espera una máxima cercana a los 30°.

¿Cuándo llueve en Buenos Aires?

El SMN informó que las lluvias también llegarán el jueves a la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, lo que permitirá aliviar la ola de calor que dejó temperaturas de hasta 36° durante la semana. Las precipitaciones estarán acompañadas por vientos de hasta 46 km/h y podrían generar tormentas localmente fuertes.

Las zonas afectadas por las lluvias:

  • Azul
  • CABA
  • Cañuelas
  • Costa Atlántica
  • Ezeiza
  • La Plata
  • Las Flores
  • San Antonio de Areco
  • Zárate

El pronóstico del tiempo para toda la semana en Buenos Aires

  • Miércoles 4 de febrero: la mínima será de 23 °C y la máxima de 33 °C, con cielo mayormente nublado.
  • Jueves 5 de febrero: se espera una mínima de 23 °C y una máxima de 33 °C, con chaparrones durante la madrugada-mañana, y tormentas aisladas en la tarde-noche.
  • Viernes 6 de febrero: la mínima será de 19 °C y la máxima de 28 °C, con chaparrones durante la madrugada-mañana, y cielo parcialmente nublado en la tarde-noche.
  • Sábado 7 de febrero: se espera una mínima de 19 °C y una máxima de 29 °C, con cielo algo nublado durante toda la jornada.
  • Domingo 8 de febrero: la mínima será de 20 °C y la máxima de 30 °C, con cielo algo nublado durante la madrugada-mañana, y parcialmente nublado en la tarde-noche.

Las recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas

  • Evitar actividades al aire libre.
  • Informarse por las autoridades.
  • No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
  • No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.
  • Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, evitar permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.
  • Tener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Recomendaciones del SMN por vientos fuertes

  • Asegurá los elementos que puedan volarse.
  • Evitá actividades al aire libre.
  • Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.