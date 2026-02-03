La tormenta del siglo se aproxima a Buenos Aires y el norte del país. Foto: Unsplash.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por el ingreso de un sistema de tormentas que afectará a gran parte del norte del país en los próximos días. Se prevén precipitaciones intensas, actividad eléctrica y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 46 km/h.

En la provincia de Salta, las lluvias más fuertes comenzarían durante la madrugada del viernes 6 de febrero y se extenderían hasta la tarde del sábado 7. El acumulado estimado ronda los 51 milímetros, con temperaturas que oscilarán entre los 18 °C y 26 °C.

El acumulado estimado de agua ronda los 51 milímetros, con temperaturas que oscilarán entre los 18° y 26°. Foto: Unsplash.

Durante el viernes, las precipitaciones harán descender la sensación térmica hasta los 18°, aunque en algunas zonas el total de lluvia podría ubicarse cerca de los 34 milímetros. Las condiciones mejorarían recién el domingo 8, cuando se espera una máxima cercana a los 30°.

¿Cuándo llueve en Buenos Aires?

El SMN informó que las lluvias también llegarán el jueves a la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, lo que permitirá aliviar la ola de calor que dejó temperaturas de hasta 36° durante la semana. Las precipitaciones estarán acompañadas por vientos de hasta 46 km/h y podrían generar tormentas localmente fuertes.

Las zonas afectadas por las lluvias:

Azul

CABA

Cañuelas

Costa Atlántica

Ezeiza

La Plata

Las Flores

San Antonio de Areco

Zárate

El pronóstico del tiempo para toda la semana en Buenos Aires

Miércoles 4 de febrero : la mínima será de 23 °C y la máxima de 33 °C, con cielo mayormente nublado.

Jueves 5 de febrero : se espera una mínima de 23 °C y una máxima de 33 °C, con chaparrones durante la madrugada-mañana, y tormentas aisladas en la tarde-noche.

Viernes 6 de febrero : la mínima será de 19 °C y la máxima de 28 °C, con chaparrones durante la madrugada-mañana, y cielo parcialmente nublado en la tarde-noche.

Sábado 7 de febrero : se espera una mínima de 19 °C y una máxima de 29 °C, con cielo algo nublado durante toda la jornada.

Domingo 8 de febrero: la mínima será de 20 °C y la máxima de 30 °C, con cielo algo nublado durante la madrugada-mañana, y parcialmente nublado en la tarde-noche.

Las recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas

Evitar actividades al aire libre.

Informarse por las autoridades.

No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, evitar permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

Tener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Recomendaciones del SMN por vientos fuertes