La tormenta del siglo: una intensa lluvia afectará a Buenos Aires y el norte del país durante 48 horas
Se prevén fuertes precipitaciones, actividad eléctrica y ráfagas de viento. El acumulado estimado de agua ronda los 51 milímetros, con temperaturas que oscilarán entre los 18 °C y 26 °C. Conocé las principales zonas afectadas.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por el ingreso de un sistema de tormentas que afectará a gran parte del norte del país en los próximos días. Se prevén precipitaciones intensas, actividad eléctrica y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 46 km/h.
En la provincia de Salta, las lluvias más fuertes comenzarían durante la madrugada del viernes 6 de febrero y se extenderían hasta la tarde del sábado 7. El acumulado estimado ronda los 51 milímetros, con temperaturas que oscilarán entre los 18 °C y 26 °C.
Durante el viernes, las precipitaciones harán descender la sensación térmica hasta los 18°, aunque en algunas zonas el total de lluvia podría ubicarse cerca de los 34 milímetros. Las condiciones mejorarían recién el domingo 8, cuando se espera una máxima cercana a los 30°.
¿Cuándo llueve en Buenos Aires?
El SMN informó que las lluvias también llegarán el jueves a la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, lo que permitirá aliviar la ola de calor que dejó temperaturas de hasta 36° durante la semana. Las precipitaciones estarán acompañadas por vientos de hasta 46 km/h y podrían generar tormentas localmente fuertes.
Las zonas afectadas por las lluvias:
- Azul
- CABA
- Cañuelas
- Costa Atlántica
- Ezeiza
- La Plata
- Las Flores
- San Antonio de Areco
- Zárate
El pronóstico del tiempo para toda la semana en Buenos Aires
- Miércoles 4 de febrero: la mínima será de 23 °C y la máxima de 33 °C, con cielo mayormente nublado.
- Jueves 5 de febrero: se espera una mínima de 23 °C y una máxima de 33 °C, con chaparrones durante la madrugada-mañana, y tormentas aisladas en la tarde-noche.
- Viernes 6 de febrero: la mínima será de 19 °C y la máxima de 28 °C, con chaparrones durante la madrugada-mañana, y cielo parcialmente nublado en la tarde-noche.
- Sábado 7 de febrero: se espera una mínima de 19 °C y una máxima de 29 °C, con cielo algo nublado durante toda la jornada.
- Domingo 8 de febrero: la mínima será de 20 °C y la máxima de 30 °C, con cielo algo nublado durante la madrugada-mañana, y parcialmente nublado en la tarde-noche.
Las recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas
- Evitar actividades al aire libre.
- Informarse por las autoridades.
- No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
- No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.
- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, evitar permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.
- Tener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Recomendaciones del SMN por vientos fuertes
- Asegurá los elementos que puedan volarse.
- Evitá actividades al aire libre.
- Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.