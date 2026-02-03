Alerta por fuertes tormentas y caída de granizo en la provincia de Buenos Aires: las zonas afectadas
El Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias y ráfagas de viento que aumentarán su intensidad de cara al fin de semana, cuando se anticipa una probabilidad de 80% de precipitaciones, con acumulados cercanos a los 9 milímetros. Las recomendaciones del SMN.
La Ciudad de Buenos Aires atraviesa una semana dominada por el calor extremo. La combinación de aire pesado, elevada humedad y temperaturas máximas cercanas a los 35° viene marcando el pulso de los últimos días.
No obstante, el panorama empezó a modificarse: durante la tarde de este martes 3 de enero, las lluvias sorprendieron al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y dieron las primeras señales de cambio.
En ese contexto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por tormentas, con probabilidad de caída de granizo. A continuación, las zonas afectadas en la provincia de Buenos Aires:
- Capital Federal
- Avellaneda
- Cañuelas
- Esteban Echeverría
- General Rodríguez
- General San Martin
- Hurlingham
- Ituzaingó
- La Matanza
- Lanús
- Lomas de Zamora
- Luján
- Marcos Paz
- Merlo
- Moreno
- Morón
- San Isidro
- Tres de Febrero
- Vicente López
El fin de semana llegará el alivio
El frente de tormenta ganará mayor intensidad hacia el viernes 6 de febrero, jornada que concentraría las lluvias más importantes de la semana. Se prevé una probabilidad del 80%, con acumulados cercanos a los 9 milímetros, suficientes para poner fin a la actual ola de calor.
El descenso térmico será marcado: la temperatura máxima bajará de los 35° del jueves a valores próximos a los 27°, lo que implica una caída de ocho grados en menos de 24 horas.
Probabilidades de lluvias para la segunda semana de febrero
Sin embargo, la tregua durará poco. El lunes volverá la inestabilidad, con un 50% de probabilidad de precipitaciones y un nuevo ascenso térmico que llevará la máxima hasta los 33°.
El martes 10 de febrero se mantendrá variable, con chances de lluvia del 30%, antes de otro descenso previsto para mitad de semana.
Las recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas
- Evitar actividades al aire libre.
- Informarse por las autoridades.
- No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
- No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.
- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, evitar permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.
- Tener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
¿Cómo prevenir un golpe de calor por altas temperaturas?
- Beber mucho agua: se recomienda ingerir al menos 2,5 a 3 litros de agua por día.
- Comer comidas livianas: prioriza el consumo de frutas y verduras frescas.
- Evitar excesos: limitá las bebidas con alcohol, cafeína o muy azucaradas, ya que favorecen la deshidratación.
- Horarios peligrosos: evitá la actividad física y la exposición al sol entre las 10:00 y las 16:00, cuando la radiación es más agresiva.
- Protección solar: usá protector solar (mínimo FPS 30), gorra o sombrero y anteojos de sol con filtro UV.
- Ropa adecuada: usá prendas de algodón, de colores claros y que queden holgadas.