La Ciudad de Buenos Aires atraviesa una semana dominada por el calor extremo. La combinación de aire pesado, elevada humedad y temperaturas máximas cercanas a los 35° viene marcando el pulso de los últimos días.

No obstante, el panorama empezó a modificarse: durante la tarde de este martes 3 de enero, las lluvias sorprendieron al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y dieron las primeras señales de cambio.

La lluvia se anticipó y sorprendió durante la tarde de este martes 3 de febrero. Foto: Unsplash.

En ese contexto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por tormentas, con probabilidad de caída de granizo. A continuación, las zonas afectadas en la provincia de Buenos Aires:

Capital Federal

Avellaneda

Cañuelas

Esteban Echeverría

General Rodríguez

General San Martin

Hurlingham

Ituzaingó

La Matanza

Lanús

Lomas de Zamora

Luján

Marcos Paz

Merlo

Moreno

Morón

San Isidro

Tres de Febrero

Vicente López

El fin de semana llegará el alivio

El frente de tormenta ganará mayor intensidad hacia el viernes 6 de febrero, jornada que concentraría las lluvias más importantes de la semana. Se prevé una probabilidad del 80%, con acumulados cercanos a los 9 milímetros, suficientes para poner fin a la actual ola de calor.

El frente de tormenta ganará mayor intensidad hacia el viernes 6 de febrero, cuando se estima una probabilidad de 80% de agua. Foto: Freepik

El descenso térmico será marcado: la temperatura máxima bajará de los 35° del jueves a valores próximos a los 27°, lo que implica una caída de ocho grados en menos de 24 horas.

Probabilidades de lluvias para la segunda semana de febrero

Sin embargo, la tregua durará poco. El lunes volverá la inestabilidad, con un 50% de probabilidad de precipitaciones y un nuevo ascenso térmico que llevará la máxima hasta los 33°.

El martes 10 de febrero se mantendrá variable, con chances de lluvia del 30%, antes de otro descenso previsto para mitad de semana.

Las recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas

Evitar actividades al aire libre.

Informarse por las autoridades.

No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, evitar permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

Tener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

