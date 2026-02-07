Se acerca una nueva ola de calor en Buenos Aires.

La Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense se preparan para atravesar una nueva ola de calor, con temperaturas elevadas, humedad alta y una sensación térmica que se mantendrá en niveles elevados durante varios días consecutivos. Así lo informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su último reporte.

Según el organismo, el calor será el protagonista del inicio de la semana, con jornadas mayormente despejadas o con nubosidad variable, lo que favorecerá el ascenso de las marcas térmicas y obligará a extremar los cuidados para evitar problemas de salud asociados a las altas temperaturas.

Se acerca una nueva ola de calor en Buenos Aires.

¿Cómo estará el clima durante el fin de semana?

Este sábado 7 se presenta con cielo despejado y temperaturas que oscilarán entre los 17 y 32 grados, marcando el inicio de un período caluroso. Para el domingo 8, se espera un escenario similar, con una mínima de 22 grados y una máxima cercana a los 31 grados, sin probabilidad de precipitaciones.

El lunes 9, si bien el cielo estará mayormente nublado, la temperatura máxima volverá a alcanzar los 31 grados. Además, se prevén ráfagas de viento del sector norte que podrían llegar a los 50 km/h, lo que aportará algo de alivio momentáneo pero no logrará reducir el calor de forma significativa.

Pronóstico extendido. Foto: SMN.

El martes 10 será la jornada más exigente desde lo térmico. El SMN anticipa una mínima de 23 grados y una máxima de 33 grados, con cielo parcialmente nublado. El miércoles mantendrá condiciones sofocantes, con una mínima de 24 grados y una máxima de 32 grados, y una sensación térmica elevada debido a la humedad acumulada.

¿Cuándo se espera el descenso de temperatura?

El alivio comenzará a notarse recién el jueves 12, cuando la temperatura máxima descenderá hasta los 27 grados, con cielo parcialmente nublado y una mínima de 22 grados. Este cambio marcará el final del tramo más intenso de la ola de calor.

Se acerca una nueva ola de calor en Buenos Aires.

Para el viernes, el pronóstico indica una mínima de 24 grados y una máxima de 29 grados, con cielo nublado y valores más acordes para el desarrollo de las actividades diarias.

Cómo prevenir un golpe de calor por altas temperaturas