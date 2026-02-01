El SMN emitió una alerta amarilla en 18 provincias por tormentas fuertes y ráfagas de viento:

El SMN emitió una alerta amarilla en 18 provincias del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas en 18 provincias del país para la noche de este domingo 1 de febrero de 2026. Además, dos de ellas se encuentran bajo alerta naranja.

El SMN emitió una alerta amarilla para 18 provincias de la Argentina. Foto: Unsplash.

El SMN detalló que las provincias serán afectadas por tormentas de variada intensidad, con lluvias abundantes en cortos períodos, probabilidad de granizo, ráfagas fuertes de viento e intensa actividad eléctrica.

Las 18 provincias del país que están bajo alerta amarilla

Jujuy : ráfagas de hasta 90 km/h; precipitación acumulada entre 20 y 50 mm.

Salta : ráfagas de hasta 90 km/h; precipitación acumulada entre 20 y 50 mm.

Formosa : ráfagas de hasta 75 km/h; precipitación acumulada entre 40 y 80 mm.

Tucumán : ráfagas de hasta 90 km/h; precipitación acumulada entre 20 y 50 mm.

Chaco : ráfagas de hasta 75 km/h; precipitación acumulada entre 40 y 80 mm.

Santiago del Estero : ráfagas de hasta 75 km/h; precipitación acumulada entre 40 y 80 mm.

Catamarca : ráfagas de hasta 90 km/h; precipitación acumulada entre 20 y 50 mm.

Corrientes : ráfagas de hasta 75 km/h; precipitación acumulada entre 40 y 80 mm.

La Rioja : ráfagas de hasta 90 km/h; precipitación acumulada entre 20 y 50 mm.

San Juan : ráfagas de hasta 90 km/h; precipitación acumulada entre 20 y 50 mm.

Córdoba : ráfagas de hasta 75 km/h; precipitación acumulada entre 40 y 80 mm.

Santa Fe : ráfagas de hasta 75 km/h; precipitación acumulada entre 40 y 80 mm.

Entre Ríos : ráfagas de hasta 75 km/h; precipitación acumulada entre 40 y 80 mm.

San Luis : ráfagas de hasta 90 km/h; precipitación acumulada entre 20 y 50 mm.

Mendoza : ráfagas de hasta 90 km/h; precipitación acumulada entre 20 y 50 mm.

La Pampa : ráfagas de hasta 75 km/h; precipitación acumulada entre 40 y 80 mm.

Neuquén : ráfagas que pueden superar los 60 km/h; precipitación acumulada entre 10 y 20 mm.

Río Negro: ráfagas que pueden superar los 60 km/h; precipitación acumulada entre 10 y 20 mm.

Las dos provincias del país que tienen alerta naranja

Durante la tarde y la noche, Mendoza y San Juan serán afectadas por tormentas fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por actividad eléctrica intensa, caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm.

Las diferentes tipos de alertas meteorológicas. Foto: SMN.

Las recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas

Evitar actividades al aire libre.

Informarse por las autoridades.

No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, evitar permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

Tener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Recomendaciones del SMN por vientos fuertes