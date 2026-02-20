Clima, calor, ola de calor, verano. Foto: imagen creada con Gemini para Canal 26.

El verano todavía se siente con intensidad en Argentina, ya que las altas temperaturas llevan a activar distintas alertas, según indicó el pronóstico. En el último día de la semana, hay vigente una advertencia de color rojo, que eleva las precauciones al máximo por los altos valores que se darán en una región del país.

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, este viernes 20 de febrero rige una alerta roja por temperaturas extremas para dos provincias. Se trata del nivel más alto dentro del criterio de la entidad, por lo que hay que seguir de cerca lo que ocurre.

Calor, clima. Foto: NA

Alerta roja: ola de calor extrema en dos provincias

En detalle, la zona sureste de Chaco y la noroeste de Corrientes están bajo alerta por la ola de calor que se da en el territorio. Estos sectores incluyen a las capitales provincias, ya que en Resistencia (Chaco) y en Corrientes se esperan cifras máximas por encima de los 35°.

Alerta roja por calor extremo en dos provincias. Foto: SMN

El SMN apunta que, en estos casos, las cifras del termómetro representan un “efecto alto a extremo en la salud”, ya que son “muy peligrosas”. Estas condiciones “pueden afectar a todas las personas, incluso a las saludables”.

Alerta roja por calor y alerta amarilla por tormentas

Un hecho curioso ocurre en Resistencia, ya que, mientras se mantiene la alerta roja por la ola de calor, el SMN también activó una advertencia por tormentas fuertes que se darán durante este viernes 20.

Chaco está bajo alerta por tormentas fuertes. Foto: SMN

Toda la provincia está bajo alerta amarilla por tormentas, que se darán por la mañana, con lluvias que pueden ser “localmente severas”. Incluso advierten por la chance de que estén acompañadas “por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h”.

Recomendaciones del SMN por una ola de calor

Aumentá el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

No te expongas al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).

Prestá atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.

Evitá las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.

Ingerí frutas y verduras.

Reducí la actividad física.

Usá ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.

Permanecé en espacios ventilados o acondicionados.

Ante sed intensa y sequedad en la boca, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá actuar de la siguiente manera: