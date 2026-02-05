Hoy en Tucumán, el clima se presenta con un cielo parcialmente nuboso a lo largo de la mañana. Las temperaturas mínimas estarán en torno a los 8.5°C, proporcionando un inicio de jornada fresco. La humedad relativa máxima alcanzará el 80%, lo que puede generar cierta sensación de humedad densa a primeras horas. Además, se espera una velocidad del viento de aproximadamente 7 km/h, lo cual se considera leve pero constante.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Para la tarde y noche, el cielo continuará con intervalos nubosos, permitiendo momentos de sol que ayudarán a que las temperaturas se aproximen a 22.4°C como máxima. La media de la velocidad del viento se mantendrá sin cambios significativos, oscilando entre los 5 y 7 km/h, con algunas ráfagas ocasionales. No se espera lluvia, pero la atmósfera seguirá estando húmeda debido a un índice de humedad persistente. En relación a las condiciones astronómicas, el sol saldrá a las 08:06 y se pondrá a las 18:35, brindando horas de luz suficientes para disfrutar del día.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Tucumán

Es recomendable llevar una chaqueta ligera durante las primeras horas, especialmente si suelen sentir frío con facilidad. A medida que avanza el día, es posible que no sea necesaria, pero siempre es bueno estar preparado ante variaciones del clima. Manténganse hidratados, ya que a pesar de la falta de lluvias previstas, la baja evaporación hace que la humedad sea prevalente.