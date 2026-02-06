El barrio más cool de CABA se transforma por un día:

El barrio más cool de CABA se transforma por un día. Foto: Gobierno de la Ciudad.

Villa Devoto se prepara para vivir una noche diferente, pensada para disfrutar del verano sin salir del barrio. Este sábado 7 de febrero, de 19 a 23 horas, Plaza Arenales será el epicentro de Noches de Verano – Edición Devoto: Todos a la mesa, una propuesta gratuita que combina gastronomía, cine al aire libre, música en vivo y beneficios exclusivos en bares y restaurantes.

Durante la jornada, el barrio se vestirá de fiesta con una feria gastronómica boutique, un mapa de descuentos en locales adheridos y actividades pensadas para compartir en comunidad. La iniciativa busca reforzar la identidad barrial y convertir el espacio público en un punto de encuentro, con experiencias para todas las edades.

Llega Noches de Verano a Devoto. Foto: Instagram @martin_recorre

Programación Noches de Verano en Villa Devoto

La programación comenzará a las 19.20 con una demostración de cocina a cargo de Café de García. A las 20.15, llegará el momento del cine a cielo abierto con la proyección de “Papá x Dos”, protagonizada por Celeste Cid y Benjamín Vicuña, y dirigida por Hernán Guerschuny. El cierre musical será a las 22.20, con un show en vivo de Los Tabaleros.

Además, a lo largo de toda la noche, de 19 a 23 horas, funcionará la Estación House of Prints, con serigrafía en vivo a cargo de House of Prints, sumando una experiencia creativa y participativa al recorrido.

Entre los locales que formarán parte de la feria gastronómica se encuentran Café de García, Buche Salumería, Farid, El Pastificio de Pablos, Diecci, Ritratto, Ávito Bistro Café, Tienta Helados, De Boca en Boca, Todo Brasas, Estación Don Orza y Pony Pizza.

Llega Noches de Verano a Devoto. Foto: Gobierno de la Ciudad.

Con música, cine, buena comida y descuentos especiales, Devoto invita a vivir una noche distinta, al aire libre y en clave barrial, para celebrar el verano y el encuentro.

Villa Devoto, el barrio de CABA elegido entre “los más cool” del mundo

Villa Devoto fue elegido por la revista Time Out como uno de los “más cool del mundo en 2025”. Ubicado en el puesto N°37 del ranking, este sitio destaca por sus calles tranquilas y arboladas, casas elegantes y un ambiente encantador.

Según la revista, la mejor época para visitar el barrio es en octubre y noviembre, destacando el Paseo de las Artes Latinoamericanas, que exhibe 17 macizos de flores en homenaje a artistas y escritores latinoamericanos, incluidos Diego Rivera y Pablo Neruda.

Segurola y Habana, la esquina más emblemática de CABA en Villa Devoto. Foto: Google Maps.

Además, Villa Devoto tiene una rica tradición futbolística, ya que fue donde se destacó Diego Maradona durante muchos años. Por último, Time Out resaltó: “Nuevos restaurantes vanguardistas, como 4TA PARED, se han unido a los bares y restaurantes históricos, convirtiendo a este barrio tradicional en un punto de encuentro culinario”.

Conocido como “el jardín de la Ciudad”, está comprendido por la Avenida General Paz, calle Campana, calle Gutenberg, avenida San Martín, Av. Francisco Beiró, Calle Joaquín V. González, calle Baigorria y la avenida Lope de Vega. Limita con los barrios de Villa Pueyrredón al norte, Agronomía y Villa del Parque al este, Monte Castro y Villa Real al sur, y con los partidos de Tres de Febrero y General San Martín al oeste.

Propuesta gastronómica imperdible en Devoto

Uno de los focos importantes es la diagonal Fernández de Enciso, solo peatonal. Un local de Rapanui, en una hermosa casona estilo marplatense y Betular Pâtisserie, del chef y pastelero Damián Betular se posicionan como lo más elegido entre los fanáticos del dulce.

Villa Devoto, el barrio más cool de Buenos Aires. Foto: Instagram @devoto.ph

Café de García, fundado en 1927, es un lugar obligado para quienes gusten de una picada. También resalta Casa Lucca, famoso por ser la “cocina de inmigrantes” sirviendo platos españoles e italianos, y por último no podemos dejar de mencionar al Bar Alemán, el bodegón más famoso y con historia del pintoresco barrio.