Hoy en Corrientes, el clima se presentará con un cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 8.2°C, por lo que se recomienda vestir acorde al clima fresco de la jornada. La humedad podrá alcanzar un 94%, así que es importante tener en cuenta medidas para evitar la sensación de pesadez en el ambiente. A la par, los vientos estarán predominando con una velocidad media de unos 6 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Para la tarde y noche, el tiempo no cambiará radicalmente. Las máximas alcanzarán los 18.8°C, consiguiendo que la sensación térmica se torne más templada con el avanzar de las horas. Con poca probabilidad de precipitaciones, se espera que el día siga mayormente seco. Sin embargo, es prudente caminar con precaución por la presencia de vientos moderados que podrían incrementarse, alcanzando picos de 12 km/h.