Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este viernes 17 de abril de 2026
Meteorología Córdoba
Esta mañana en Córdoba, se experimentará un clima con condiciones parcialmente nubosas. Las temperaturas mínimas están en torno a los 7.3°C. El viento alcanzará una velocidad máxima de aproximadamente 23 km/h, acompañado de una humedad relativamente moderada. No se esperan precipitaciones significativas a lo largo del día. Esperamos que las condiciones sean favorables para disfrutar de actividades al aire libre.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba
Durante la tarde y noche, las condiciones del tiempo en Córdoba se mantendrán estables con cielos parcialmente nubosos y temperaturas alcanzando un máximo de 21.9°C. El viento persistirá con velocidades inferiores a la mañana. La posibilidad de lluvias es mínima, garantizando un ambiente mayormente seco. Con la puesta del sol alrededor de las 18:21, se espera que la noche sea tranquila, ofreciendo una vista clara del cielo estrellado, ideal para quienes disfrutan de la astronomía.