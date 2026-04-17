Esta mañana en Córdoba, se experimentará un clima con condiciones parcialmente nubosas. Las temperaturas mínimas están en torno a los 7.3°C. El viento alcanzará una velocidad máxima de aproximadamente 23 km/h, acompañado de una humedad relativamente moderada. No se esperan precipitaciones significativas a lo largo del día. Esperamos que las condiciones sean favorables para disfrutar de actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Durante la tarde y noche, las condiciones del tiempo en Córdoba se mantendrán estables con cielos parcialmente nubosos y temperaturas alcanzando un máximo de 21.9°C. El viento persistirá con velocidades inferiores a la mañana. La posibilidad de lluvias es mínima, garantizando un ambiente mayormente seco. Con la puesta del sol alrededor de las 18:21, se espera que la noche sea tranquila, ofreciendo una vista clara del cielo estrellado, ideal para quienes disfrutan de la astronomía.