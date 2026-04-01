Se viene un tormentón de 48 horas en la Ciudad de Buenos Aires:

Lluvias y tormentas en Buenos Aires. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

En medio de una humedad histórica que no da tregua y una ola de calor inédita en otoño, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense por fuertes lluvias, con actividad eléctrica, viento fuerte y posible caída de granizo.

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Según lo indicado por el SMN, el fenómeno se presentará sobre la madrugada y mañana de este miércoles 1 de abril, cuando el cielo se nuble y de paso a los chaparrones, que se convertirán en tormentas y se extenderán hasta el jueves 2. De esta manera, el fin de semana largo por Semana Santa comenzará con tormentas.

Por qué hay tanta humedad en Buenos Aires y alrededores

Gran parte de la zona central de la Argentina y el Litoral y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesan un fenómeno meteorológico sin precedentes que aporta una humedad sofocante para los ciudadanos.

Humedad en Buenos Aires. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

Según los registros aportados por meteorólogos expertos, las zonas mencionadas presentan niveles de punto de rocío altamente elevados, similares a los de Manaos, en la Selva Amazónica. Este escenario se debe a una una transición meteorológica: después de un fin de semana marcado por lluvias y tormentas, la masa de aire quedó saturada de humedad, a la cual se le sumó la ola de calor.

Día por día, cómo estará el clima durante el fin de semana largo de Semana Santa

Miércoles 1 de abril : temperatura mínima de 22 °C y máxima de 30 °C. Se esperan chaparrones para la mañana, mientras que a la tarde/noche pasarán a ser tormentas fuertes. El viento alcanzará una velocidad máxima de hasta 22 kilómetros por hora.

Jueves 2 de abril : mínima de 21 °C y máxima de 27 °C. La lluvia se extenderá hasta la tarde. El viento soplará entre 7 y 22 km/h.

Viernes 3 de abril : mínima de 21 °C y máxima de 29 °C. Se esperan chaparrones durante la tarde/noche, con vientos de hasta 12 km/h.

Sábado 4 de abril : mínima de 18 °C y máxima de 23 °C. Habrá 10% de probabilidades de lluvia a la mañana y los vientos alcanzarán los 50 km/h.

Domingo 5 de abril : mínima 14 °C y máxima de 22 °C. Cielo nublado con vientos de hasta 31 km/h.

Lunes 6 de abril: 18 °C de mínima y 21 °C de máxima. Las lluvias fuertes volverán durante todo este día, con vientos de hasta 31 km/h.

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional por tormentas