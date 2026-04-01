Se viene un tormentón de 48 horas en la Ciudad de Buenos Aires: cuándo llega la lluvia con actividad eléctrica y vientos fuertes
En medio de una humedad histórica que no da tregua y una ola de calor inédita en otoño, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense. Cómo sigue el clima para Semana Santa.
En medio de una humedad histórica que no da tregua y una ola de calor inédita en otoño, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense por fuertes lluvias, con actividad eléctrica, viento fuerte y posible caída de granizo.
Cuándo “se larga con todo” en CABA
Según lo indicado por el SMN, el fenómeno se presentará sobre la madrugada y mañana de este miércoles 1 de abril, cuando el cielo se nuble y de paso a los chaparrones, que se convertirán en tormentas y se extenderán hasta el jueves 2. De esta manera, el fin de semana largo por Semana Santa comenzará con tormentas.
Por qué hay tanta humedad en Buenos Aires y alrededores
Gran parte de la zona central de la Argentina y el Litoral y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesan un fenómeno meteorológico sin precedentes que aporta una humedad sofocante para los ciudadanos.
Según los registros aportados por meteorólogos expertos, las zonas mencionadas presentan niveles de punto de rocío altamente elevados, similares a los de Manaos, en la Selva Amazónica. Este escenario se debe a una una transición meteorológica: después de un fin de semana marcado por lluvias y tormentas, la masa de aire quedó saturada de humedad, a la cual se le sumó la ola de calor.
Día por día, cómo estará el clima durante el fin de semana largo de Semana Santa
- Miércoles 1 de abril: temperatura mínima de 22 °C y máxima de 30 °C. Se esperan chaparrones para la mañana, mientras que a la tarde/noche pasarán a ser tormentas fuertes. El viento alcanzará una velocidad máxima de hasta 22 kilómetros por hora.
- Jueves 2 de abril: mínima de 21 °C y máxima de 27 °C. La lluvia se extenderá hasta la tarde. El viento soplará entre 7 y 22 km/h.
- Viernes 3 de abril: mínima de 21 °C y máxima de 29 °C. Se esperan chaparrones durante la tarde/noche, con vientos de hasta 12 km/h.
- Sábado 4 de abril: mínima de 18 °C y máxima de 23 °C. Habrá 10% de probabilidades de lluvia a la mañana y los vientos alcanzarán los 50 km/h.
- Domingo 5 de abril: mínima 14 °C y máxima de 22 °C. Cielo nublado con vientos de hasta 31 km/h.
- Lunes 6 de abril: 18 °C de mínima y 21 °C de máxima. Las lluvias fuertes volverán durante todo este día, con vientos de hasta 31 km/h.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional por tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.