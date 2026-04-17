Cómo estará el clima durante el fin de semana Foto: Foto generada con IA Canal 26

El fin de semana llega con condiciones climáticas mayormente favorables en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y promete convertirse en uno de los más agradables del mes. Con temperaturas templadas, baja probabilidad de lluvias y jornadas ideales para actividades al aire libre, el clima se presenta como un gran aliado tanto para los planes recreativos como para uno de los eventos deportivos más esperados del año: el Superclásico entre River y Boca.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el patrón atmosférico se mantendrá estable durante gran parte del viernes, sábado y domingo, en línea con lo habitual para mediados de abril. Recién hacia el inicio de la próxima semana podrían volver las precipitaciones al AMBA.

Pronóstico día por día: así estará el clima en Buenos Aires

Viernes: arranca el buen tiempo

El viernes se presenta con cielo parcialmente nublado y un ambiente templado. Las temperaturas oscilarán entre 17°C de mínima y 24°C de máxima, con muy baja probabilidad de lluvias. El viento será leve y la humedad relativamente alta, lo que podría mantener una sensación térmica similar a la temperatura real.

Sábado: el mejor día del fin de semana

El sábado aparece como la jornada más estable. Se espera cielo mayormente despejado, sol durante gran parte del día y temperaturas que irán desde 18°C hasta 25°C. No hay lluvias previstas y las condiciones serán ideales para paseos, partidos amateurs o encuentros al aire libre.

Cómo estará el clima durante el fin de semana Foto: Foto generada con IA Canal 26

Domingo: más nubes, pero buen clima

El domingo tendrá nubosidad en aumento, aunque sin precipitaciones significativas. La máxima rondará los 22/23°C, con una mínima cercana a los 19°C. El viento del noreste ayudará a sostener un ambiente agradable durante todo el día.

Clima para el Superclásico: qué pasará el domingo en el Monumental

La gran pregunta de millones de hinchas es una sola: ¿va a llover durante River–Boca? Todo indica que no.

El partido se jugará el domingo a las 17 horas en el estadio Monumental, y los principales modelos meteorológicos coinciden en que el tiempo acompañará. Para el horario del encuentro, la temperatura estimada es de alrededor de 22°C, sin lluvias y con cielo parcialmente nublado.

El SMN mantiene una baja probabilidad de chaparrones durante la jornada, con porcentajes que no superan el 40%, aunque otros servicios meteorológicos y aplicaciones especializadas directamente descartan precipitaciones durante el partido.

Desde Meteored y apps móviles, el escenario es aún más optimista: hablan de una tarde estable, seca y con buenas condiciones de visibilidad, un dato clave tanto para el espectáculo como para los hinchas que asistirán al estadio.

Boca; River; Superclásico. Foto: NA

¿Cuándo vuelven las lluvias al AMBA?

Quienes estén planificando la próxima semana deberán tener un paraguas a mano. Los modelos extendidos indican que las lluvias podrían regresar entre el lunes y el martes, asociadas al ingreso de un sistema frontal que aumentará la nubosidad y la inestabilidad en la región.

Este cambio vendría acompañado por un leve descenso de las temperaturas, marcando el cierre de este breve pero bienvenido período de tiempo seco y templado.