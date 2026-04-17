Estado del clima esta mañana en Santiago Del Estero

Este viernes 17 de abril de 2026, en Santiago Del Estero, la clima será parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 9.5°C, con vientos soplando a una velocidad de hasta 18 km/h, haciendo que la mañana se sienta fresca. La humedad relativa alcanzará un 63%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero

Por la tarde y noche, la máxima alcanzará los 22°C, con cielos aún parcialmente nubosos. Los vientos continuarán con una velocidad media de 26 km/h. No se espera precipitación significativa, y la humedad descenderá a un 31% en su punto más bajo. Los ciudadanos pueden disfrutar de un clima más estable a lo largo del día, sin lluvias previsibles.