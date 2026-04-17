Pronóstico del tiempo para hoy

Hoy en Tierra Del Fuego, el clima presenta condiciones propias de la región en esta época del año. Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nuboso con temperaturas mínimas rondando los -0.6°C. No se espera precipitación debido a una humedad del 96%, mientras el viento soplará a una velocidad máxima de 22 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

En la tarde y noche, las condiciones climáticas seguirán siendo similares. La temperatura máxima alcanzará cerca de 2.9°C, mientras el cielo continuará parcialmente cubierto. La probabilidad de precipitación es prácticamente nula, asegurando un día mayormente seco. Las condiciones del viento se mantendrán estables con ráfagas alcanzando un máximo de 36 km/h, por lo que se recomienda tomar precauciones al circular.