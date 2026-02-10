El clima en Neuquén hoy se presenta con condiciones variables. Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nuboso y se espera que las temperaturas mínimas toquen los 4.9°C. Los vientos soplarán a una velocidad media de 13 km/h, asegurando un ambiente fresco para el comienzo del día. La humedad se mantendrá alrededor del 73%, lo que indica una ligera sensación de frescura en el aire.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

En la tarde, las temperaturas alcanzarán una máxima de 17°C, con el cielo manteniéndose parcialmente nuboso. Las ráfagas de viento podrían aumentar, llegando hasta los 27 km/h, asegurando una brisa constante. A medida que avance la noche, el termómetro comenzará a descender suavemente. La humedad permanecerá alta, lo cual es característico de la región durante esta época del año. La probabilidad de precipitaciones es baja, así que es poco probable que se presenten lluvias.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 10 de febrero de 2026

Según los cálculos astronómicos, el amanecer está programado para las 8:47 AM, mientras que el ocaso se espera para las 6:16 PM. Estas horas son clave para quienes deseen aprovechar al máximo la luz solar, ya sea para actividades al aire libre o simplemente para disfrutar de un paseo en las primeras horas del día o al atardecer.

Recuerde siempre consultar nuestras actualizaciones para obtener la información más precisa sobre el clima de Neuquén.