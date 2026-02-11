Esta mañana en Mendoza, la clima se mantendrá parcialmente nuboso, con una temperatura mínima alcanzando los 6.6°C. El día inicia con una baja probabilidad de lluvia, aunque la humedad seguirá alta, cercana al 62%. El viento será ligero, soplando desde el norte a una velocidad de hasta 11 km/h. Se recomienda a quienes salgan temprano llevar una chaqueta ligera.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Durante la tarde y noche, las condiciones climáticas continuarán siendo estables, con el cielo mayormente despejado. Las temperaturas máximas rondarán los 17.5°C. El viento podría aumentar levemente, alcanzando velocidades de hasta 13 km/h, aportando una brisa refrescante. La probabilidad de precipitaciones seguirá siendo baja, lo que harán del atardecer, un buen momento para actividades al aire libre.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Mendoza

El clima de hoy invita a disfrutar al aire libre, pero es aconsejable llevar protección solar durante las primeras horas de la tarde. Mantenerse hidratado es clave, a pesar de las temperaturas moderadas, especialmente si se van a realizar actividades físicas. Planificar actividades bajo la sombra o refugiarse en interiores durante las horas de más calor puede ser una buena opción.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 11 de febrero de 2026

El amanecer estará marcado por la salida del sol a las 08:05, mientras que el atardecer llegará a las 18:35. Este ritmo solar proporciona un día largo y luminoso, ideal para aprovechar al máximo las horas de luz natural.