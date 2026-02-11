Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este miércoles 11 de febrero de 2026
Tiempo en Mendoza
Esta mañana en Mendoza, la clima se mantendrá parcialmente nuboso, con una temperatura mínima alcanzando los 6.6°C. El día inicia con una baja probabilidad de lluvia, aunque la humedad seguirá alta, cercana al 62%. El viento será ligero, soplando desde el norte a una velocidad de hasta 11 km/h. Se recomienda a quienes salgan temprano llevar una chaqueta ligera.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza
Durante la tarde y noche, las condiciones climáticas continuarán siendo estables, con el cielo mayormente despejado. Las temperaturas máximas rondarán los 17.5°C. El viento podría aumentar levemente, alcanzando velocidades de hasta 13 km/h, aportando una brisa refrescante. La probabilidad de precipitaciones seguirá siendo baja, lo que harán del atardecer, un buen momento para actividades al aire libre.
Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Mendoza
El clima de hoy invita a disfrutar al aire libre, pero es aconsejable llevar protección solar durante las primeras horas de la tarde. Mantenerse hidratado es clave, a pesar de las temperaturas moderadas, especialmente si se van a realizar actividades físicas. Planificar actividades bajo la sombra o refugiarse en interiores durante las horas de más calor puede ser una buena opción.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 11 de febrero de 2026
El amanecer estará marcado por la salida del sol a las 08:05, mientras que el atardecer llegará a las 18:35. Este ritmo solar proporciona un día largo y luminoso, ideal para aprovechar al máximo las horas de luz natural.