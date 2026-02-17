Esta jornada en Formosa, el clima se presenta con un panorama parcialmente nublado durante la mañana. Las temperaturas se mantendrán entre los 7.9°C y 20.5°C, favoreciendo una jornada agradable para quienes disfruten de las actividades al aire libre. Sin embargo, es importante mencionar que el viento alcanzará velocidades máximas de 10 km/h, lo cual podría refrescar el ambiente. Se sugiere tomar las precauciones necesarias para protegerse del viento si se pasa tiempo al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

Hacia la tarde y noche, el tiempo se mantendrá en condiciones similares, aunque las temperaturas tenderán a bajar un poco hacia el final del día. No hay precipitaciones esperadas, por lo que el cielo despejado proporcionará una excelente oportunidad para observar las estrellas. La humedad relativa alcanzará el 96%, lo que puede hacer que el clima parezca más fresco a medida que avanza la noche.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Formosa

Para hoy, se recomienda usar ropa liviana durante el día y una capa extra hacia la noche por el descenso de temperatura.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 17 de febrero de 2026

El sol saldrá a las 07:37 y se pondrá a las 18:08, proporcionando un día lleno de luz para disfrutar de las diferentes actividades planeadas.