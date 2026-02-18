En la mañana, Catamarca presentará una jornada con cielo despejado, aunque la sensación térmica puede variar. Las temperaturas mínimas oscilan los 6.4°C, creando un ambiente fresco al inicio del día. Es el período ideal para quienes disfrutan de las actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Desde la tarde, el clima se mantendrá favorable con una temperatura máxima estimada de 23.7°C. El escenario se mantendrá con cielo mayormente despejado y una leve brisa que no debería superar los 16 km/h. La humedad relativa se estabiliza en el 65%, ayudando a que la sensación sea fresca y agradable para cerrar el día.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Catamarca

Se recomienda tomar medidas en esta jornada para disfrutar del buen tiempo, pero aún mantener cierta precaución con la radiación solar. Abastecerse de protector solar si tienes planificado pasar tiempo al aire libre sería una buena idea.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 18 de febrero de 2026

Hoy el sol hará su aparición a las 08:12, y se despedirá a las 18:33. Estas horas mágicas son el momento perfecto para quienes desean captar esa luz natural con su cámara en mano.