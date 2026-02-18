Esta mañana en Corrientes, el clima prevé condiciones parcialmente nubosas, con temperaturas mínimas rondando los 8.2°C. La humedad en el ambiente será relativamente alta, alcanzando un valor máximo del 94%. La velocidad del viento será moderada, promediando 6 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Por la tarde y durante la noche, las condiciones meteorológicas en Corrientes mantendrán un aspecto similar, con temperaturas que podrían alcanzar hasta 18.8°C. La humedad disminuye ligeramente, creando un ambiente más agradable. Se espera que los vientos aumenten su velocidad levemente a 9 km/h, acompañado de algunas nubes dispersas.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Corrientes

Para quienes planean actividades al aire libre, se recomienda llevar ropa que permita ajustarse a los cambios de temperatura a lo largo del día. Además, dado que el sol estará presente en varias ocasiones, no olvides el protector solar para evitar daños en la piel.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 18 de febrero de 2026

El amanecer civil en Corrientes está previsto para las 07:42, mientras que el atardecer tendrá lugar a las 18:08.