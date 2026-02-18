El pronóstico del tiempo para la ciudad de Neuquén indica que este miércoles amanecerá con un clima mayormente despejado. Las temperaturas mínimas estarán alrededor de los 4.9°C, proporcionando una mañana fresca. A pesar de las bajas temperaturas matutinas, los vientos suaves de hasta 13 km/h traerán cierta calidez a lo largo de la mañana, con ráfagas ocasionales que podrían alcanzar los 17 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Por la tarde y noche, el tiempo en Neuquén se mantendrá con cielos parcialmente nubosos y temperaturas máximas que se aproximarán a los 17°C. Se espera que los vientos continúen soplando desde el noroeste con una intensidad moderada, alcanzando velocidades de hasta 13 km/h. Durante la noche, los cielos despejados predominarán, lo que permitirá disfrutar de un descenso en las temperaturas que rondarán nuevamente los 4.9°C.

Los expertos recomiendan llevar un abrigo ligero si planea salir temprano por la mañana o durante la noche.