Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este miércoles 18 de febrero de 2026
Clima del día
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Neuquén indica que este miércoles amanecerá con un clima mayormente despejado. Las temperaturas mínimas estarán alrededor de los 4.9°C, proporcionando una mañana fresca. A pesar de las bajas temperaturas matutinas, los vientos suaves de hasta 13 km/h traerán cierta calidez a lo largo de la mañana, con ráfagas ocasionales que podrían alcanzar los 17 km/h.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén
Por la tarde y noche, el tiempo en Neuquén se mantendrá con cielos parcialmente nubosos y temperaturas máximas que se aproximarán a los 17°C. Se espera que los vientos continúen soplando desde el noroeste con una intensidad moderada, alcanzando velocidades de hasta 13 km/h. Durante la noche, los cielos despejados predominarán, lo que permitirá disfrutar de un descenso en las temperaturas que rondarán nuevamente los 4.9°C.
Los expertos recomiendan llevar un abrigo ligero si planea salir temprano por la mañana o durante la noche.